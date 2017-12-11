«Ахмат» и «Зенит» завершили ничьей футбольный год

ФК «Амат» и «Зенит» сыграли вничью в мачте 20-го тура РФПЛ

Встреча, прошедшая в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 0:0. В первом тайме хозяева владели преимуществом, но упустили несколько хороших моментов. После перерыва гости выравняли игру, но голов забить никому не удалось.

По итогам матча «Ахмат» с 26 очками в активе расположился на 7-й строчке турнирной таблицы РФПЛ. «Зенит» с 37 очками догнал «Спартак» по количеству набранных баллов, но занимает вторую строчку, опережая красно-белых по дополнительным показателям.

В следующем туре, матчи которого пройдут в марте, грозненцы в гостях сыграют с тульским «Арсеналом».