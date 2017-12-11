В Адыгее малоимущие семьи при рождении первого ребенка будут ежемесячно получать 9 тыс. 325 рублей

В Адыгее идет подготовка к выполнению поручений президента страны по ежемесячным выплатам молодым семьям при рождении первого ребенка

По расчетам, в Адыгее с 1 января 2018 года семьи с рождением первого ребенка до исполнения ему 1,5 лет ежемесячно будут получать финансовую помощь от государства в размере 9 тыс. 325 рублей.

«Мы уже подготовили необходимый пакет документов для определения федеральной субвенции по выплатам на рождение первого ребенка. Данная работа находится на контроле главы Адыгеи», — сказала и.о. премьер-министра РА Наталья Широкова.

По ее словам, ежемесячные выплаты полагаются семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину размера прожиточного минимума, установленного в регионе. В Адыгее этот показатель равен 14 тыс. 755 рублям.

Как уточнили в республиканском министерстве труда и социального развития, одновременно в Адыгее продолжится действие других выплат и мер социальной поддержки многодетных семей, которых в республике более 5,7 тыс.

С 2013 года в регионе семьи при рождении третьего ребенка получают единовременно по 50 тыс. рублей. На 1 ноября 2017 года такие выплаты получили 659 семей на общую сумму 33,2 млн рублей.