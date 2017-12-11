В Карачаево-Черкесии обещали 300 тыс. рублей за помощь в раскрытии убийства семьи

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту убийства семьи на хуторе Фроловском

По данным следствия, в частном доме произошел пожар, во время его тушения нашли три тела — 70-летней женщины и двух ее сыновей. Судебно-медицинская экспертиза предварительно установила, что членов семьи убили, а после этого подожгли их дом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесии.

Расследование уголовного дела продолжается. За сведения, которые помогут раскрыть убийство, пообещали вознаграждение — 300 тыс. рублей. Всех, кто располагает информацией о преступлении, просят обращаться по телефонам: 8 (8782) 29‑25‑05, 8 (8782) 29‑22‑05, 02, 102.