В Карачаево-Черкесии предотвратили торговлю леопардами

В Карачаево-Черкесии полицейские пресекли незаконную продажу леопардов

По предварительным данным, в незаконном частном зоопарке содержали двух взрослых краснокнижных леопардов. Полиция установила, что их детенышей периодически продавали в разные регионы России, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Карачаево-Черкесии.

Животных изъяли и передали на временное содержание в Тебердинский государственный биосферный заповедник. Проводится экспертиза по определению подвида леопардов. Возбуждено уголовное дело.