В Карачаево-Черкесии предотвратили торговлю леопардами
В Карачаево-Черкесии полицейские пресекли незаконную продажу леопардов
По предварительным данным, в незаконном частном зоопарке содержали двух взрослых краснокнижных леопардов. Полиция установила, что их детенышей периодически продавали в разные регионы России, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Карачаево-Черкесии.
Животных изъяли и передали на временное содержание в Тебердинский государственный биосферный заповедник. Проводится экспертиза по определению подвида леопардов. Возбуждено уголовное дело.
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