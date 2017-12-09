«Динамо» обыграло «Анжи» в матче ЧР

Дагестан, Вся Россия

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  • «Динамо» обыграло «Анжи» в матче ЧР © Фото пресс-службы ФК «Анжи»

Московский ФК «Динамо» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 20-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Александр Ташаев (8-я минута) и Евгений Луценко (60).

По итогам матча «Анжи» с 19-ю очками расположился на предпоследней, 15-й позиции, турнирной таблицы. «Динамо» поднялось на 10-е место с 22 очками в активе.

В следующем туре, матчи которого пройдут в марте 2018 года, «Анжи» примет казанский «Рубин».

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