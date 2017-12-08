Жители Адыгеи, потерявшие жилье при паводке, получат сертификаты на новые дома

Правительство России выделило 41 государственный жилищный сертификат для граждан, которые лишились жилья в результате майского паводка в Адыгее

Соответствующие распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Ранее дополнительная помощь была предоставлена неработающим пенсионерам. На эти цели направлено 7 млн 540 тыс. рублей, из них более 6 млн рублей — средства ПФР, более 1,3 млн рублей — из бюджета республики.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая 2017 года в результате обильных и продолжительных осадков от паводка пострадало 814 подворий, 299 домов, 4 социально значимых и 22 инфраструктурных объекта, 7 административных зданий и более 12,5 тыс. га сельхозугодий.

Как уточнили в пресс-службе главы Адыгеи, все пострадавшие получили из республиканского бюджета по 10 тыс. рублей на первоочередные нужды. На эти цели было направлено около 9,3 млн рублей из резервного фонда республиканского кабмина. Также на ликвидацию последствий майского паводка, в том числе на оказание единовременной материальной помощи населению, финансовой помощи в связи с утратой имущества, из резервного фонда Правительства РФ республике выделено около 123 млн рублей.



