Чеченский омбудсмен предложил заблокировать сайты СМИ, которые пишут недостоверную информацию о республике

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев намерен обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой инициировать закрытие сайтов СМИ, которые называет деструктивными

«Деятельность некоторых СМИ, интернет-ресурсов в российском информационном поле приобрела не только дисфункциональный, но и деструктивный характер. Наблюдается усиление негативного потока информации, направленной на дискредитацию общественно-политической системы в Чеченской Республике, лишение субъекта доверия инвесторов, подрыв авторитета и имиджа, также и провоцирование социальной напряженности среди населения. И с этим что-то надо делать», — приводит слова Нухажиева его пресс-служба.

По мнению омбудсмена, такие меры будут способствовать противоборству информационной агрессии.

Тему нарушения прав человека он назвал основным инструментом в «необъявленной информационной войне против республики и России в целом», которая, по его словам, активно ведется на протяжении нескольких лет.

«Таким образом пытаются создать стереотип "тоталитарной" республики, в которой отсутствует или подавляется гражданское общество, свобода слова, а население подвергается массовым репрессиям», — отметил омбудсмен.

«В целях предотвращения дестабилизации общественно-политической ситуации в республике и информационно-психологического воздействия на индивидуальное и массовое сознание гражданского общества, а также систему государственной власти, необходимо безотлагательно принять меры противодействия информационным диверсиям, в частности, необходимо заблокировать такие деструктивные информационные ресурсы как "Кавказский узел" и "Кавказ.Реалии"», — подчеркнул Нурди Нухажиев.

По его словам, издания преподносят события в Чечне «стандартно и предсказуемо» — со ссылкой на анонимные источники, а не предоставляя конкретные доказательства.

«Кавказский узел» он назвал рупором правозащитной организации «Мемориал», которую считает ангажированной. Как сообщали Юга.ру, накануне «Мемориал» опубликовал список похищенных жителей Грозного, которых похитили и якобы держат в полку Росгвардии. Омбудсмен заявил, что информация об этих похищениях недостоверна и предположил, что скорей всего речь идет о задержании в рамках антинаркотического рейда. По его мнению, возможно обычное задержание правонарушителей в рамках полицейской спецоперации было специально представлено некоторыми правозащитниками как массовое похищение.

Издание «Кавказ.Реалии» вошло в список СМИ-иноагентов, опубликованный Минюстом.