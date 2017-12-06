В Адыгее духовные лидеры Северного Кавказа обсудили роль ислама в современном миропорядке

6 декабря в Майкопе прошло заседание Совета Координационного центра мусульман Северного Кавказа под руководством Исмаила Бердиева

Основная тема заседания — «Место и роль ислама в современном миропорядке».

В Адыгею прибыли заместитель начальника управления внутренней политики Администрации президента РФ Михаил Белоусов, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, муфтии Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Ставропольского края, Адыгеи и Краснодарского края, а также руководство Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы.

Приветствуя духовных лидеров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил важность общественной стабильности для достижения серьезных показателей в социально-экономическом развитии региона.

«Мы признательны за то, что вы выбрали местом проведения данного круглого стола нашу республику. Адыгея — регион, где мирно проживают представители более ста национальностей. Основную часть населения формируют русские и адыги. Традиционные конфессии — ислам и православие — играют весьма значимую и созидательную роль в жизни региона, укреплении мира и согласия в обществе», — сказал Мурат Кумпилов.

Участники встречи положительно оценили опыт взаимодействия власти и религиозных лидеров Адыгеи в сохранении мирного межконфессионального и межнационального диалога. Как подчеркнули организаторы заседания, деятельность КЦМСК имеет большое значение для координации и активизации работы в регионах Северного Кавказа, особенно в сфере противодействия экстремизму и терроризму и воспитанию молодежи в духе традиционного ислама.