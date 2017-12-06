В Адыгее собрали запас противовирусных лекарств и медицинских масок

В Адыгее при подготовке к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом в лечебных учреждениях создали необходимый запас противовирусных, дезинфицирующих препаратов

Как сообщила первый заместитель министр здравоохранения Адыгеи Галина Савенкова, в аптеках также не должно быть дефицита лекарств и других средств профилактической защиты от гриппа. Сегодня на аптечной базе имеется более 30 тыс. медицинских масок.

«Мероприятия по подготовке к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом проводятся в соответствии с утвержденным планом. Предусмотрена подготовка кадров, и профилактические мероприятия по борьбе с гриппом. Разработан также алгоритм действий по ограничительным мероприятиям, развертыванию дополнительных койко-мест, поступили рекомендации по тактике лечения гриппа, проводится еженедельный мониторинг заболеваемости», — отметила Галина Савенкова.

По данным Роспотребнадзора по РА, в настоящее время в республике эпидситуация остается стабильной. За 11 месяцев 2017 года зарегистрировано около 20 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на 24,3% ниже уровня прошлого года. За прошедшую неделю ОРВИ заболело 575 жителей республики, что на 62,4% ниже эпидпорога. Вместе с тем в Майкопе за прошедшую неделю выросло число заболевших ОРВИ детей школьного возраста.

В связи этим и.о. премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова дала поручения, касающиеся усиления контроля за состоянием детей со стороны медицинских работников образовательных учреждений, своевременного выявления отсутствующих детей, уточнения причин их пропуска занятий. Обращено внимание на необходимость тесного взаимодействия образовательных и медицинских организаций для проведения противоэпидемических мероприятий.