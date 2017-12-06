В Адыгее более 1,4 тыс. выпускников напишут итоговое сочинение

В Адыгее выпускники школ 6 декабря напишут итоговое сочинение

Результаты сочинения станут допуском 1,4 тыс. детей к Единым госэкзаменам. Изложение будут писать 19 человек — работу в такой форме сдают школьники с ограниченными возможностями здоровья и те, кто находится в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа.

Как сообщили в министерстве образования и науки Адыгеи, накануне экзамена была организована печать комплектов бланков и сопроводительных форм; подготовлены черновики, орфографические словари.

К выполнению работы ученики приступят в 10:00. Они выбирают тему по одному из пяти ранее заявленных направлений: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». На написание сочинения у школьников будет чуть меньше четырех часов, результаты станут известны до 18 декабря.

В случае получения за итоговое сочинение неудовлетворительного результата учащийся может пересдать его в первую среду февраля или первую рабочую среду мая. Пересдача возможна не более двух раз.