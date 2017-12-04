ОАО «РЖД» отремонтирует участок путей от Майкопа к Хаджоху

Компания «РЖД» приступила к масштабной реконструкции участка железнодорожных путей, ведущих из Майкопа в горную часть Адыгеи

Расстояние протяженностью около 40 км планируется отремонтировать в два этапа. Как сообщили в РЖД, до конца 2018 года будет завершена реконструкция участка от Пушкинского переезда в Майкопе до поселка Цветочного Майкопского района. На втором этапе планируется ремонт ж/д путей до поселка Каменномостского (ст. Хаджох).

«В рамках реконструкции проводится замена рельсов и деревянных шпал на железобетонные, обустройство водоотводных каналов», — отметили в РЖД.

В результате реконструкции скоростной режим увеличится в два раза до 60 км/ч.

Как пояснили в минстрое республики, пока пассажирские поезда по данному участку дороги не ходят. Однако с учетом планов по созданию горнолыжного курорта «Лагонаки» руководство республики выходило с инициативой запуска «Ласточки», которая могла бы, к примеру, доставить жителей Ростова-на-Дону в горный поселок Каменномостский примерно за восемь часов.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов также предлагал перераспределить турпоток с Черноморского побережья в Адыгею с помощью новых железнодорожных маршрутов.

Для улучшения транспортного автомобильного сообщения в горной части республики власти региона уже в следующем году планируют начать строительство дороги в труднодоступной горной местности — от поселка Гузерипль до плато Лагонаки.