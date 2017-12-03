Путин внес в Госдуму соглашение о службе граждан Южной Осетии в российской армии

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил республики в состав российской армии

Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Югоосетинские военные получат право служить по контракту в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии, если предварительно уволятся со службы в Вооруженных силах республики.

Как писали Юга.ру, ранее в СМИ появлялась информация, что этот же договор предусматривает аналогичное соглашение о службе сотрудников КГБ Южной Осетии в ФСБ России.