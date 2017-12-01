На Ставрополье в автобус с детьми врезалась легковушка с 94-летним водителем

В Ставропольском крае 1 декабря «Ока» врезалась в экскурсионный микроавтобус с детьми из Элисты

Около 12:00 на 2-м км подъезда к Черкесску со стороны трассы «Кавказ» водитель «Оки» столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. За рулем легковушки был 94-летний житель села Кочубеевского, он погиб на месте.

В микроавтобусе было 16 детей из Элисты в возрасте от 8 до 13 лет, они ехали на экскурсию в Теберду. Медики осмотрели школьников и водителя автобуса и не обнаружили у них травм, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОП БДД УГИБДД по Ставропольскому краю.

«Дети вместе с сопровождающими доставлены в МОУ СОШ № 3 села Кочубеевского, где для них организовано горячее питание и отдых. Ожидает сменный автобус для продолжения пути следования», — рассказали в Госавтоинспекции.

Предварительно, у водителя «Оки» мог случиться сердечный приступ. Назначена экспертиза, выясняются подробности происшествия.