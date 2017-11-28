В Махачкале мужчина сломал нос полицейскому

Дагестан

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Махачкале задержанный водитель избил дежурного в отделе полиции

По предварительным данным, 26 ноября на углу улиц Оскара и Леваневского вечером произошла авария. Пьяный водитель Chevrolet Cruze столкнулся с ВАЗ-2112 и попытался скрыться с места ДТП. Его задержал наряд патрульно-постовой службы. В отношении водителя иномарки собрали материал по ст. 20.1 КоАП РФ (Хулиганство). Водителя отечественной легковушки и его пассажира госпитализировали, сообщает РИА «Дагестан».

В отделе полиции задержанный мужчина ударил дежурного по лицу. Подполковника полиции доставили в больницу со сломанным носом. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

Полиция
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