В Махачкале мужчина сломал нос полицейскому

В Махачкале задержанный водитель избил дежурного в отделе полиции

По предварительным данным, 26 ноября на углу улиц Оскара и Леваневского вечером произошла авария. Пьяный водитель Chevrolet Cruze столкнулся с ВАЗ-2112 и попытался скрыться с места ДТП. Его задержал наряд патрульно-постовой службы. В отношении водителя иномарки собрали материал по ст. 20.1 КоАП РФ (Хулиганство). Водителя отечественной легковушки и его пассажира госпитализировали, сообщает РИА «Дагестан».

В отделе полиции задержанный мужчина ударил дежурного по лицу. Подполковника полиции доставили в больницу со сломанным носом. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.