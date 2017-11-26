В Дербенте ДТП с участием КамАЗа и «Лады» закончилось перестрелкой
Один человек пострадал в результате стрельбы после ДТП в Дербенте
Авария произошла днем 25 ноября на ул. Гагарина — там столкнулись КамАЗ и ВАЗ-21115.
«В ходе возникшего скандала пассажир "Лады" произвел четыре выстрела из травматического пистолета в участника скандала, в результате чего потерпевший с телесными повреждениями был доставлен в больницу и после оказания медпомощи отпущен», — сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Сотрудники полиции установили личность стрелявшего и задержали его. Им оказался 26-летний местный житель, у него изъяли травматический пистолет.
По словам задержанного, в ДТП пострадал автомобиль его знакомого, и он «не знает, что на него нашло».
Сотрудниками полиции задержан участник драки в г.Дербент применивший травматический пистолет Вчера в 13:40 в городе Дербенте возле дома по ул.Гагарина в ходе возникшего скандала из-за ДТП с участием автомашины «ВАЗ 21115» и автомашины «КамАЗ», пассажир автомашины «ВАЗ 21115» произвел 4 выстрела из травматического пистолета в четвертого участника скандала, в результате чего потерпевший с телесными повреждениями доставлен в центральную городскую больницу г.Дербента и после оказания медпомощи отпущен. Принятыми мерами сотрудниками полиции подозреваемый в стрельбе установлен и доставлен в полицию. Им оказался 26-летний местный житель, который сознался в содеянном. У него изъят травматический пистолет. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Пресс-служба МВД по Республике Дагестан
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