В Дербенте ДТП с участием КамАЗа и «Лады» закончилось перестрелкой

Сотрудниками полиции задержан участник драки в г.Дербент применивший травматический пистолет Вчера в 13:40 в городе Дербенте возле дома по ул.Гагарина в ходе возникшего скандала из-за ДТП с участием автомашины «ВАЗ 21115» и автомашины «КамАЗ», пассажир автомашины «ВАЗ 21115» произвел 4 выстрела из травматического пистолета в четвертого участника скандала, в результате чего потерпевший с телесными повреждениями доставлен в центральную городскую больницу г.Дербента и после оказания медпомощи отпущен. Принятыми мерами сотрудниками полиции подозреваемый в стрельбе установлен и доставлен в полицию. Им оказался 26-летний местный житель, который сознался в содеянном. У него изъят травматический пистолет. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Пресс-служба МВД по Республике Дагестан

