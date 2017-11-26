В Дербенте ДТП с участием КамАЗа и «Лады» закончилось перестрелкой

Один человек пострадал в результате стрельбы после ДТП в Дербенте

Авария произошла днем 25 ноября на ул. Гагарина — там столкнулись КамАЗ и ВАЗ-21115.

«В ходе возникшего скандала пассажир "Лады" произвел четыре выстрела из травматического пистолета в участника скандала, в результате чего потерпевший с телесными повреждениями был доставлен в больницу и после оказания медпомощи отпущен», — сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Сотрудники полиции установили личность стрелявшего и задержали его. Им оказался 26-летний местный житель, у него изъяли травматический пистолет.

По словам задержанного, в ДТП пострадал автомобиль его знакомого, и он «не знает, что на него нашло».