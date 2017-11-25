ФК «Ахмат» обыграл «Уфу»

Футбольный клуб «Ахмат» 25 ноября в Грозном одержал победу над «Уфой»

Матч 18-го тура российской премьер-лиги завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Филипе Сампайо и Лео. У гостей отличился Иван Обляков.

«Ахмат» набрал 25 очков и вышел на шестое место в таблице РФПЛ. В следующем туре грозненский клуб 3 декабря сразится с «Краснодаром».



