ФК «Ахмат» обыграл «Уфу»

Чечня

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  • "Ахмат-АРена" © stadiums.at.ua

Футбольный клуб «Ахмат» 25 ноября в Грозном одержал победу над «Уфой»

Матч 18-го тура российской премьер-лиги завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Филипе Сампайо и Лео. У гостей отличился Иван Обляков.

«Ахмат» набрал 25 очков и вышел на шестое место в таблице РФПЛ. В следующем туре грозненский клуб 3 декабря сразится с «Краснодаром».


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