Жителю Ингушетии дали три года колонии за кражу iPhone

Сунженский районный суд Ингушетии вынес приговор в отношении местного жителя, напавшего на военного и укравшего у него смартфон

В суде установили, что 21-летний молодой человек в мае находился в воинской части в станице Троицкой. Угрожая военнослужащему ножом, он похитил у него iPhone 5S стоимостью 17 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в три года колонии общего режима.