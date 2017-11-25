Жителю Ингушетии дали три года колонии за кражу iPhone

Ингушетия

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  • © Фото с сайта pixabay.com

Сунженский районный суд Ингушетии вынес приговор в отношении местного жителя, напавшего на военного и укравшего у него смартфон

В суде установили, что 21-летний молодой человек в мае находился в воинской части в станице Троицкой. Угрожая военнослужащему ножом, он похитил у него iPhone 5S стоимостью 17 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в три года колонии общего режима.

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