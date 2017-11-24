Представителем Дагестана в одном из регионов России впервые стала женщина

Представителя правительства Дагестана в Калининградской области на общественных началах стала Хубай Алинчиева

Врио министра по национальной политике РД Татьяна Гамалей, вручая ей удостоверение отметила, что Алинчиева — первая женщина, назначенная представителем правительства республики в субъектах Российской Федерации.

Руководитель министерства выразила надежду, что Хубай Алинчиева будет активно участвовать в решении важных задач по укреплению межрегиональных торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей Дагестана с Калининградской областью и окажет содействие общественным объединениям дагестанцев, проживающих в регионе.

Хубай Алинчиева была назначена представителем в самом западном регионе страны распоряжением правительства РД 30 октября. Она родилась в Хасавюрте в 1982 году, в Калининградской области проживает с 2003 года. Является выпускницей Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта по специальности «Филология». С 2016 года является гендиректором компании «Василек».