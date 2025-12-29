Тлен вместо прогресса. Как развал СССР обернулся катастрофой для России

Политик Александр Сафронов объясняет, что антисоветский капиталистический курс после 1991 года обернулся для России демографической, экономической и культурной деградацией. Эта колонка приурочена к годовщине распада Советского Союза. Вместе с ней мы опубликовали мнение политолога Романа Иноземцева «Неудобная правда. Почему СССР был русским национальным государством». 34 года назад, зимней ночью 25 декабря, над Кремлем спустили красный флаг и подняли триколор. Этим актом был обозначен развал СССР. Уходящий в отставку Михаил Горбачев позвонил президенту США Джорджу Бушу и доложил о финальной точке распада сверхдержавы. Потом это событие назовут «крупнейшей геополитической катастрофой», а позднее уточнят, что катастрофа заключается в том, что русские люди оказались самым разобщенным народом на земле. Как бы то ни было, свое место в государственной пропаганде займет невнятный тезис о том, что развал СССР был ошибкой, совершенной под влиянием мошенников: «Нас обманули», — скажет глава государства. Признавая произошедшее ошибкой, немалая часть вертикали власти остается на дремучих антисоветских позициях. Как иначе можно объяснить ритуальное заколачивание фанерой мавзолея Ленина на 9 мая или патриаршее благословение мракобесного фильма «Мумия» о некрополе на Красной площади? А почитание профашистского философа Ильина?

В этом же ряду «пещерного антикоммунизма» и совсем странное решение Верховного Суда РФ, который накануне очередной годовщины развала СССР признал антисоветскую агитацию и пропаганду деяниями, не содержащими общественной опасности. Теперь осужденные за них подлежат реабилитации. Что особенно удивляет, так это то, что это постановление Президиум Верховного Суда РФ вынес, рассмотрев дело жителя Одессы, который, проживая на оккупированной территории, служил фашистским захватчикам. После войны он проводил антисоветскую агитацию, и в том числе за это был осужден. ВС РФ отменил судебные решения в отношении нацистского «подсвинка» в части наказания за контрреволюционную агитацию. Парадокс. Власти одновременно переживают из-за того, что нацистского коллаборанта осудили за антисоветчину, но при этом считают себя правопреемниками СССР. После 1991 года коммунизм был назван «красивой, но вредной сказкой», которая принесла огромный ущерб нашей стране. Богатое определение… Сколько войн, крови, насилия, чудовищной несправедливости, деградации культуры, образования, науки дал отказ от этой вредной «сказки»? И сколько пользы стране принесла ваша капиталистическая «быль»?

Эффективность любого социального проекта можно оценить, взглянув на демографию. Все просто: если ваши граждане предпочитают оставаться в стране и рожают детей, то у них, очевидно, все хорошо, и наоборот. Как дела в нашей державе после того, как мы избавились от «вредной сказки»? В девяностые произошел страшный демографический спад, называемый «сверхсмертностью», а 20 лет спустя рождаемость обновила рекорд падения. Оказалось, что в «полезной» для буржуазии и «реалистичной» капиталистической «были» люди не хотят рожать. Нет «реалистичных» условий, зато много сказок про «традиционные ценности», которые, вот беда, почему-то не идут впрок.

Куда бы мы сейчас ни посмотрели, в какую отрасль ни обратился бы наш взор, мы за редким исключением увидим тлен, деградацию, разложение и гибель. СССР был единственным государством на планете, которое могло делать гражданские авиалайнеры самостоятельно, без привлечения других государств в кооперацию. С 1950-х по 1980-е годы развитие СССР являлось пиком развития человечества: научный, промышленный, образовательный и культурный уровни государства поднялись на недостижимые даже сегодня для всего мира высоты. Россия в результате «капиталистических реформ» фактически утратила целые отрасли промышленности. Станкостроение, приборостроение, тяжелое машиностроение — у нас остались крохи от былого величия этих отраслей времен СССР. Даже автопром пребывает в таком кризисе, что АвтоВАЗ не может сделать «Жигули» без комплектующих из Китая, а «Москвич» теперь такой же русский, как и египетские пирамиды. Давайте посмотрим, например, на Краснодар. Что дали городу развал СССР и господство капитализма? Когда-то город был промышленным центром, только в одном Прикубанском округе было 16 предприятий союзного значения. Многие из этих предприятий были жемчужинами советской и мировой промышленной индустрии. А что теперь? На месте тех предприятий стоят многоквартирники. Даже масложиркомбинат, несмотря на протесты общественности, уступил натиску застройщиков.

