Угадайте город по стадиону. Тест для болельщиков и всех сочувствующих

14 июля в России стартовал чемпионат мира по футболу. Многие побывали на матчах в Сочи, Ростове-на-Дону, Москве или Волгограде. На трибунах ревели, смеялись, плакали, аплодировали и обнимались миллионы болельщиков. Еще больше людей по всему миру смотрели телевизионные трансляции со стадионов в 11 городах России.

А сможете ли вы отличить стадион в Саранске или Казани от арен в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде? Юга.ру сделали тест, чтобы проверить вашу память и наблюдательность.