Угадайте город по стадиону. Тест для болельщиков и всех сочувствующих
14 июля в России стартовал чемпионат мира по футболу. Многие побывали на матчах в Сочи, Ростове-на-Дону, Москве или Волгограде. На трибунах ревели, смеялись, плакали, аплодировали и обнимались миллионы болельщиков. Еще больше людей по всему миру смотрели телевизионные трансляции со стадионов в 11 городах России.
А сможете ли вы отличить стадион в Саранске или Казани от арен в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде? Юга.ру сделали тест, чтобы проверить вашу память и наблюдательность.
Спасибо, что прошли наш тест!
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Угадайте город по стадиону
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