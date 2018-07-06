Угадайте город по стадиону. Тест для болельщиков и всех сочувствующих

Вся Россия

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14 июля в России стартовал чемпионат мира по футболу. Многие побывали на матчах в Сочи, Ростове-на-Дону, Москве или Волгограде. На трибунах ревели, смеялись, плакали, аплодировали и обнимались миллионы болельщиков. Еще больше людей по всему миру смотрели телевизионные трансляции со стадионов в 11 городах России.

А сможете ли вы отличить стадион в Саранске или Казани от арен в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде? Юга.ру сделали тест, чтобы проверить вашу память и наблюдательность.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Угадайте город по стадиону

В каком городе расположен стадион, принявший матчи ЧМ-2018?
Стадионы Тесты Футбол ЧМ-2018

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