«Игры с «Зенитом» — тест на зрелость». Разбор победы ФК «Краснодар» над действующим чемпионом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 сентября ФК «Краснодар» обыграл ФК «Зенит» в матче 10 тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев — в самом конце матча голы забили Кордоба и Смолов. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает игру.

Игры с «Зенитом» — это как тест на зрелость. Не только в контексте игровой модели, но и психологии. Для «Краснодара» (чего уж там) Питер — соперник неудобный. Было очень любопытно, продолжит ли Мусаев линию футбола в давление или предпочтет выжидающий вариант. Повторение состава игры с «Акроном» ни у кого удивления не вызвало, а вот у Семака было больше вариантов, где можно преподнести сюрприз.

Главный аспект первого тайма — взаимный прессинг. Команды в атаке располагались так, что при начале давления частенько вынуждали соперника действовать длинными забросами, благо впереди есть кому цепляться за мячи. У «Краснодара» были лучше организованы подборы, что позволило ближе к 15-й минуте обосноваться в позиционных атаках. Тут я бы особо выделил работу Ленини и Черникова, которые не позволяли Клаудиньо и Глушенкову получать мячи в переходных фазах.

Очень бурную реакцию получил эпизод с наступом Тормены на Гонду. Во время матча я переписывался с несколькими представителями судейского корпуса в прошлом, и общее мнение — это скорее красная, чем желтая. Тормена в последний момент делает осознанное движение, и попытка сыграть в мяч значения уже не имеет — защитник ответственен за контакт с лежачим игроком, тем более что наступ идет в очень чувствительную зону. Полагаю, Сухой выбрал тактику формата «нет крови и в сознании — нет удаления».

Самый тяжелый отрезок для «Краснодара» — первые 15 минут после перерыва. Клаудиньо поднялся выше, стали получаться подборы, и «Зенит» вполне мог забить. Очень вовремя выручил Стас Агкацев после удара Кассьеры. Была бурная реакция Мусаева на этот отрезок, постоянные подсказки Батчи и Петрову. Но я тут без лишних претензий, после такого первого тайма «Зенит» не мог не провести активно 15-20 минут, с таким-то уровнем игроков.

Я не зря говорил про прессинг, он остался главным оружием и в итоге привел к победе. Но я хочу обратить внимание на то, что попытка подловить соперников возле ворот не была случайной, однажды Сперцян чуть не накрыл вратаря, еще в одном случае был близок к фатальной потере Алип после действий Кордобы. Сосредоточить как можно больше активности у чужих ворот — намеренный ход Мусаева, который позволил не дать «Зениту» территориального перевеса. И я очень рад, что идеи тренера последовательно реализовались в такой статусной игре.

Я всегда стараюсь обращать внимание на общую картину. У «Краснодара» сегодня был двукратный перевес по ударам, преимущество во владении и угловых, лучшая точность передач. Да, матч вполне мог закончиться и 0:0 (и кто-то нашел бы в этом логику), но итоговая победа тем приятнее, что вытекает из игры. И конечно в таком настырном футболе должен был сыграть фактор Кордобы. Джон забил в своем стиле, а голевая на Смолова — это показатель работы на команду. Гуляй, любимый город, и с праздником всех!

Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.

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