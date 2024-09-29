«Игры с «Зенитом» — тест на зрелость». Разбор победы ФК «Краснодар» над действующим чемпионом

28 сентября ФК «Краснодар» обыграл ФК «Зенит» в матче 10 тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев — в самом конце матча голы забили Кордоба и Смолов. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает игру.

Игры с «Зенитом» — это как тест на зрелость. Не только в контексте игровой модели, но и психологии. Для «Краснодара» (чего уж там) Питер — соперник неудобный. Было очень любопытно, продолжит ли Мусаев линию футбола в давление или предпочтет выжидающий вариант. Повторение состава игры с «Акроном» ни у кого удивления не вызвало, а вот у Семака было больше вариантов, где можно преподнести сюрприз.

Главный аспект первого тайма — взаимный прессинг. Команды в атаке располагались так, что при начале давления частенько вынуждали соперника действовать длинными забросами, благо впереди есть кому цепляться за мячи. У «Краснодара» были лучше организованы подборы, что позволило ближе к 15-й минуте обосноваться в позиционных атаках. Тут я бы особо выделил работу Ленини и Черникова, которые не позволяли Клаудиньо и Глушенкову получать мячи в переходных фазах.

Очень бурную реакцию получил эпизод с наступом Тормены на Гонду. Во время матча я переписывался с несколькими представителями судейского корпуса в прошлом, и общее мнение — это скорее красная, чем желтая. Тормена в последний момент делает осознанное движение, и попытка сыграть в мяч значения уже не имеет — защитник ответственен за контакт с лежачим игроком, тем более что наступ идет в очень чувствительную зону. Полагаю, Сухой выбрал тактику формата «нет крови и в сознании — нет удаления».

Самый тяжелый отрезок для «Краснодара» — первые 15 минут после перерыва. Клаудиньо поднялся выше, стали получаться подборы, и «Зенит» вполне мог забить. Очень вовремя выручил Стас Агкацев после удара Кассьеры. Была бурная реакция Мусаева на этот отрезок, постоянные подсказки Батчи и Петрову. Но я тут без лишних претензий, после такого первого тайма «Зенит» не мог не провести активно 15-20 минут, с таким-то уровнем игроков.