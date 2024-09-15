«Огненное южное дерби». Разбор матча ФК «Краснодар» против «Ростова»

14 сентября ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков». В составе победителей голами отметился Эдуард Сперцян. Беспроигрышная серия «быков» достигла 11 матчей. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает победу. Огненное южное дерби мы посмотрели. Без преувеличения, один из самых интересных матчей на этом стадионе в 2024 году. Как мы с вами и думали, «Ростов» попытался забрать мяч и давил через средние и длинные передачи. Во всяком случае, пока были силы. «Краснодар» же сыграл более рационально и использовал свободные зоны. И это с учетом кадровых проблем (дисквалификация Кордобы, отсутствие сборников Оласы и Кастаньо). С удовольствием радуемся Сперцяну в лучшей форме. Эдик не просто оформил дубль, а был сердцем команды. Вспомните его отбор сразу после первого гола — именно с таким напором и должна играть «десятка». И не могу не отметить его физические кондиции — в концовке без проблем убежал от свежего Байрамяна и отдал хороший пас на обострение. Полагаю, история с нервотрепкой трансферного окна осталась позади.

Великий матч провел Никита Кривцов. Все мы читали новости о якобы его отстранении из-за интервью Нобелю — ответ получили на поле. Кривцов был настоящим дирижером атак, он отдавал изумительные передачи на любые дистанции и был активен в прессинге и отборе. Его прекрасный пас на Виктора Са в голевой атаке был не самым очевидным решением, но это вполне в стиле Никиты, вот так найти передачу в темп на обострение. В отличной форме находится и упомянутый выше Са. Ему, что называется, прет. Он с рикошетом забил «Динамо», да и сегодня получилась фактически не одна, а две голевые на Сперцяна. И вспомните спринт Виктора перед вторым голом, он проигрывал изначально и в последний момент смог прокинуть мяч перед соперником, это тоже показатель хорошей физической готовности.

Первый серьезный матч был у Гонсалеса. И экзамен он сдал очень достойно. Надежно работал в обороне, постоянно подключался к атакам и практически не уступал единоборствах. Одно и его главных качеств — работоспособность. Добавленное время, он отпахал бровку все 90 минут, и при этом идет в прессинг на вратаря соперника (!!!) и заставляет того выбить мяч в аут. Из таких мелочей часто и формируется результат. Добавлю и ложку дегтя. Очень плохой матч для Смолова. Не секрет, что Федя с годами стал медлительнее, да и в борьбе он и близко не Кордоба. Но не могу не отметить, что Смолов принимал просто кошмарные решения в завершающей стадии: сначала вместо попытки проброса начал перебрасывать мяч верхом через защитника при выходе, потом неудачно сместился во фланг и не отдал пас в темп при добивании. А еще собрал все офсайды. Ждал, что Мусаев сменит его на Мозеса.