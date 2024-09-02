«Можно говорить о лучшей игре сезона». Разбор крупной победы ФК «Краснодар» в Москве

1 сентября ФК «Краснодар» обыграл московский «Локомотив» в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков». В составе победителей голами отметились Виктор Са, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. После этого матча «Краснодар» вышел на второе место в турнирной таблице. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает победу «быков». «Краснодар» очень солидно провел игру с «Локо». Реализация моментов, отрезки контроля, своевременная аритмия, постоянные смены направления атак, подстраховка в обороне — можно говорить о лучшей игре сезона. При этом главный аспект — тотальное отсутствие нервозности в действиях, разве что несколько индивидуальных ошибок при выносах и передачах. Думаю, это результат хорошей серии и наличия качественной скамейки. Кордоба для меня — игрок, полный противоречий. Джон проделал выдающуюся работу в прессинге, он в своем стиле навязывал борьбу и напрямую дал команде три гола: первые два — результат силового давления, а третий — фирменное завершение. Но его гиперэмоциональность не знает границ. Нет претензий к Безбородову, Джон сначала откровенно размахивал на бокового, а потом безрассудно пошел стык. Претензия скорее к Мусаеву, что не убрал Кордобу с поля после желтой. Было же видно, что колумбиец на взводе.

Не меньше комплиментов заслужил и Виктор Са. Помимо голевого чутья и правильного расположения он хорошо чувствует свои маневры. Нужно придержать мяч — уходит с фланга в центр и создает там численное преимущество. Универсализм позволяет ему комфортно действовать и справа, и слева. Он хорош в оборонительной работе и не допускает прорывов в своей зоне. Когда на тебя давят (как «Локо» после первого гола), это очень важно для сохранения структуры. Отличный матч провел Сперцян. Эдик хорошо действовал между линиями, у него наконец стали получаться обостряющие ходы. И, кажется, с закрытием трансферного окна в Европе он немного успокоился. Замена на Кривцова тут не может быть из-за недовольства, Эдик давал большой объем, а пару опорных трогать было нельзя. С пенальти всё сделал в своем фирменном стиле, ждал до последнего движения голкипера и катнул в противоход.

По такой игре нельзя не отметить пару центральных защитников. И Коста, и Тормена прекрасно вели единоборства и страховали партнеров. Помимо силовых качеств, которые требуются с условными Воробьевым и Сулеймановым, было необходимо чисто играть против юрких ребят вроде Пиняева и Батракова. Кроме пары неудачных решений при выносах, в остальном серьезных нареканий нет. Ленини — король центра поля. Он перестал суетиться и стал спокойно действовать в режиме полузащитника формата «бокс-ту-бокс». Конкретно в Черкизово больше занимался обороной, в режиме подстраховки был лучшим, причем чаще всего играл чисто, с сохранением мяча. Правильные маневры Кевина позволили и Сперцяну играть свободнее, и Кастаньо действовать ближе к чужой штрафной.

Сейчас будет двухнедельная пауза, и мы, конечно, желаем игрокам обойтись без травм, в сборные снова уедет довольно большая группа. Главный квест для Мусаева — как готовиться к «Ростову» в связи с удалением Кордобы. Самый понятный вариант — Смолов на позиции Джона на острие и попытки модифицировать игру под его качества. Либо можно попробовать в этой позиции Мозеса. С учетом опыта Феди — вангую именно его, причем «Ростов» наверняка попытается забрать мяч.