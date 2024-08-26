«Излишне рискованный рисунок». Разбор победы ФК «Краснодар» в Москве
25 августа ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» с минимальным счетом в Москве. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает победу «быков» в шестом туре РПЛ.
Если не брать матч за Суперкубок с «Зенитом», где у «Краснодара» было много кадровых проблем, до сегодняшнего дня «быки» фактически играли против команд закрытого типа. Что в чемпионате, что в Кубке. Две защитные линии, низкий блок, и как следствие однотипные проблемы со взломом обороны. «Динамо» — совсем другой фрукт, и думаю, что первый тайм можно назвать одним из самых зрелищных в этом году в российском футболе.
Из-за лимитных ограничений состав был предсказуемым. Кастаньо и Ленини снова по очереди поднимались высоко в прессинг, что позволяло часто накрывать «Динамо» на его половине. Но в режиме такой интенсивности долго играть почти никто не может. И есть обратная сторона медали — когда прессинг соперник преодолевает, ты получаешь опасные выходы на свои ворота. Вот вам и главный рецепт того открытого футбола, который мы увидели.
Тут важно понимать, что по своей сути это в чистом виде вопрос реализации и удачи. Атакующий потенциал плюс-минус одинаковый, уровень исполнителей тоже. Стало 0:1 после рикошета, а могло быть и 1:0, забей условный Карраскаль. А могло и 2:2. Суть в том, что для «Краснодара» это комфортная среда обитания. Есть кому убежать, есть кому разрушать. Мне такой футбол смотреть нравится, но, возможно, некоторым это покажется излишне рискованным рисунком.
Первый великий матч провел Стас Агкацев. Если бы не его без пяти минут привоз в первом тайме, назвал бы игру близкой к идеалу. Ключевые спасения — во втором тайме, когда в течение минуты били из убойной позиции Бителло и Тюкавин. Вообще от Кости настрадались все защитники, он очень хорош в подыгрыше и чувстве мяча. Но форвардов такого уровня в нашей лиги практически и нет.
Много обсуждений по эпизоду с Черниковым и Лаксальтом. Для меня это пенальти. Главные аргументы — Лаксальт на мяче, никак не отмахивается, а со стороны Саши и толчок, и легкий захват руками. Я не видел тут попытки играть в мяч. Но я не особо удивлен, что Карасев не дал «точку» — у него один из высочайших уровней допуска в лиге. Плюс, возможно, сейчас после истории с Гоцуком есть установка поднять планку допустимой борьбы. Но это просто теория.
И нельзя не обсудить замены Мусаева. Гонсалес вместо Петрова — наверняка по плану, учитывая нагрузку на зону Сережи. Но она идет в пакете с «лимитной», поэтому пришлось вводить Черникова, благо что счет позволял играть больше от обороны. Олусегун в игру не попал. А вот Кривцову нужно давать больше времени, он создал куда больше остроты, чем Сперцян. Вспомните два прекрасных паса Никиты на Кордобу. Плюс у Джона был шикарный момент после классного прохода Мозеса.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.