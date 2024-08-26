«Излишне рискованный рисунок». Разбор победы ФК «Краснодар» в Москве

25 августа ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» с минимальным счетом в Москве. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает победу «быков» в шестом туре РПЛ.

Если не брать матч за Суперкубок с «Зенитом», где у «Краснодара» было много кадровых проблем, до сегодняшнего дня «быки» фактически играли против команд закрытого типа. Что в чемпионате, что в Кубке. Две защитные линии, низкий блок, и как следствие однотипные проблемы со взломом обороны. «Динамо» — совсем другой фрукт, и думаю, что первый тайм можно назвать одним из самых зрелищных в этом году в российском футболе.

Из-за лимитных ограничений состав был предсказуемым. Кастаньо и Ленини снова по очереди поднимались высоко в прессинг, что позволяло часто накрывать «Динамо» на его половине. Но в режиме такой интенсивности долго играть почти никто не может. И есть обратная сторона медали — когда прессинг соперник преодолевает, ты получаешь опасные выходы на свои ворота. Вот вам и главный рецепт того открытого футбола, который мы увидели.

Тут важно понимать, что по своей сути это в чистом виде вопрос реализации и удачи. Атакующий потенциал плюс-минус одинаковый, уровень исполнителей тоже. Стало 0:1 после рикошета, а могло быть и 1:0, забей условный Карраскаль. А могло и 2:2. Суть в том, что для «Краснодара» это комфортная среда обитания. Есть кому убежать, есть кому разрушать. Мне такой футбол смотреть нравится, но, возможно, некоторым это покажется излишне рискованным рисунком.