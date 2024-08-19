Адреналин и ультраатакующий футбол. Разбор волевой победы «Краснодара»
18 августа ФК «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1 на своем поле. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает драматичную победу «быков» в пятом туре Российской Премьер-лиги.
В футболе часто любят говорить «нет мастерства — бери желанием». Конечно, любая волевая победа — это особенное лакомство. Радость острее, адреналин зашкаливает. Но я с вашего позволения побуду ворчливой брюзгой и ненавязчиво замечу, что за пеленой радости от камбэка скрывается очень много игровых проблем.
Состав вроде как подобрался боевой. Снова Ленини и Кастаньо в качестве конструкторов атак со своей половины, быстрые края, а тут еще и Кордоба вернулся в старт. На деле же именно в переходе на чужую половину поля было много проблем. Если к Ленини претензий почти нет (здорово отбирал и страховал), то Кастаньо матч провалил. Он медленно принимал решения и не давал никакой остроты, его замена на Кривцова читалась еще в перерыве.
Не меньше упрека заслужил и Сперцян. Да, у него голевая в ответном голе. Но Эдик был пассивен до перерыва, редко оказывался с мячом, и у него совсем не шли ни обводка, ни удар. А тут он еще и гол привез на ровном месте, что я связываю именно с плохим игровым тонусом. Ситуация элементарная для любого хавбека, ты не можешь отдавать такой слабый пас при сопернике рядом с адресатом. К счастью, Сперцян не показывает никакого равнодушия к своей не лучшей форме, а потому есть основания ждать, что он придет в норму.
Снова Мусаев очень вовремя сработал заменами. Что важно — оставил Кордобу, а Мозесу дал фланг. Я много раз писал о сильных сторонах Кобнана еще в прошлом сезоне, когда ему Ивич вообще не давал играть. Это и резкость, и маневренность в обращении с мячом, и универсализм в позиции на поле, и хороший удар, и физические кондиции. А тут Мозес еще и вышел на уставшую оборону. Помимо дубля посмотрите как своевременно он сдвигается в центр в ситуации с пасом на Сперцяна, нигериец совершенно не жадный.
Наконец-то оказался в заявке на сезон и дебютировал Джованни Гонсалес. За 35 минут на поле можно сказать, что он хорошо готов функционально (прошел всю предсезонку с «Мальоркой») и охотно подключается к атакам. С техникой проблем нет, в единоборствах чувствует себя комфортно. О большем писать не буду, хотелось бы посмотреть на него с первых минут.
К вопросу об атакующем футболе. 65% владения и 19 ударов — хороший результат, но форсаж включили только во втором тайме. А заканчивали матч с Кривцовым в роли единственного опорного, двумя «десятками» в лице Сперцяна и Козлова и тремя форвардами. Учитывая любовь к атакам от двух крайних уругвайских защитников, вот вам и ультраатакующая модель на случай, если команда не побеждает. Думаю, видим это не в последний раз.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.