Адреналин и ультраатакующий футбол. Разбор волевой победы «Краснодара»

18 августа ФК «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1 на своем поле. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает драматичную победу «быков» в пятом туре Российской Премьер-лиги.

В футболе часто любят говорить «нет мастерства — бери желанием». Конечно, любая волевая победа — это особенное лакомство. Радость острее, адреналин зашкаливает. Но я с вашего позволения побуду ворчливой брюзгой и ненавязчиво замечу, что за пеленой радости от камбэка скрывается очень много игровых проблем.

Состав вроде как подобрался боевой. Снова Ленини и Кастаньо в качестве конструкторов атак со своей половины, быстрые края, а тут еще и Кордоба вернулся в старт. На деле же именно в переходе на чужую половину поля было много проблем. Если к Ленини претензий почти нет (здорово отбирал и страховал), то Кастаньо матч провалил. Он медленно принимал решения и не давал никакой остроты, его замена на Кривцова читалась еще в перерыве.

Не меньше упрека заслужил и Сперцян. Да, у него голевая в ответном голе. Но Эдик был пассивен до перерыва, редко оказывался с мячом, и у него совсем не шли ни обводка, ни удар. А тут он еще и гол привез на ровном месте, что я связываю именно с плохим игровым тонусом. Ситуация элементарная для любого хавбека, ты не можешь отдавать такой слабый пас при сопернике рядом с адресатом. К счастью, Сперцян не показывает никакого равнодушия к своей не лучшей форме, а потому есть основания ждать, что он придет в норму.