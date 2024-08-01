«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне. Разбор матча «быков» с ЦСКА в Кубке России

По цепочке удачным оказалось и решение с Ленини в старте. Я уже много раз говорил, и снова повторю: Кевин — квалифицированный футболист, который может приносить пользу, если его держать ближе к группе атаки. Именно маневр Мусаева с Кастаньо позволил Ленини действовать не в режиме Черникова, а ближе к функционалу Кривцова. Ну а то, что африканец умеет бить издали, мы уже знаем и по его выступлениям за сборную.

Отчасти ротация была форсированной. Кордоба и Кастаньо вернулись в полноценный тренировочный цикл и сразу получили места в старте. С Джоном вернулась и опция длинных передач, это сразу же развязало руки полузащитникам. А Кастаньо действовал в позиции «бокс-ту-бокс»: он часто оказывался ближним к защитникам при розыгрыше мяча, но и у чужой штрафной искал моменты для обострения.

«Краснодар» одержал первую победу в сезоне, а мы традиционно воспринимаем групповой этап Кубка как полигон для экспериментов и игровой практики для тех, кто в чемпионате чаще сидит в запасе. Собственно, у обеих команд была серьезная ротация, по сути первый матч в таком сочетании. И можно сказать, что свой экзамен на приличную скамейку «Краснодар» пока сдает.

Кстати об ударах. Именно удары с дальней и средней дистанции стали трендом этой игры для «Краснодара». Рискну предположить, что проблемы с доставкой мяча в финальную треть через низ и вынудили Мусаева упростить установку хотя бы в розыгрышах у чужих ворот, ну не грузить же на Кордобу постоянно? Вспомните маневры Батчи, Кастаньо и Мозеса. Есть моменты для удара — бьют. И правильно делают.

Оказалось, нет ничего страшного в появлении Эктова. Сатана не вылез из газона, никто в обморок панический не падал. Более того, наш рыжий товарищ и угловые подает приличнее всех в этом составе. За момент с офсайдом ругать не надо, выход из зоны в такой ситуации всегда неспешен. Но настоящая звезда в обороне — Олусегун. Теперь его отправили налево, и он там все подчистил, а когда перевели направо в атаку — активно помогал Петрову. Голое, иногда чрезмерное старание, но я бы взял за образец отношения к делу именно нигерийца.

Есть за что похвалить и Козлова. Данил хочет и умеет играть в быстрый футбол, с передачами в касание, с поиском путей к обострению. У него было несколько классных решений в финальной трети, которые партнеры просто не прочувствовали. Но Козлову надо обрасти мышцами, уж слишком часто его оттирают от мяча простой работой корпуса. Отправьте парня на полгода в спортзал, и он станет куда эффективнее.

Ну и порадуюсь за Стаса Агкацева. У него после четырех пропущенных от «Зенита» фактически три сухих игры (если оставить за скобками рикошет в Грозном). Больше всего меня радует то, что он не стесняется играть просто. Надо выбить в касание — выбивает, а не пытается квадраты с защитниками разыграть. На данном этапе олдскульная надежность — то, что нужно вратарской линии после ухода Сафонова.