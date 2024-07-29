Один из худших матчей «Краснодара» в 2024 году. Разбор матча с «Динамо-Махачкала»

28 июля во втором туре Российской Премьер-лиги по футболу «Краснодар» принимал «Динамо-Махачкала». Матч завершился безголевой ничьей. Футбольный аналитик Артур Каратай критикует игру «быков».

«Краснодар» выдал один из худших по качеству футбола матчей в 2024 году. При желании можно конечно найти ряд объективных трудностей: проблемы с крайними защитниками, высокая плотность игры махачкалинцев, отсутствие Кордобы и Кастаньо, удушающая южная жара и т.д. Но у меня такого желания нет, благо я не раз об этих причинах говорил.

Главная проблема — полное непонимание того, как доставлять мячи в финальную треть. Оказалось, что в отсутствие Кордобы и Алонсо исчезли две главные опции: возможность длинных забросов и резкие проникающие передачи из оборонительной зоны. Мы так привыкли к этим схемам, что упустили из виду скудность арсенала при выходе из обороны. Очевидно, что в этом составе Мусаев пока не может нащупать стабильные варианты в этом вопросе.

Еще одна проблема — плохое движение. Тут претензий меньше ввиду погодных условий, но это не должно быть сюрпризом для тренерского штаба. Понятно же, что преимущество тут будет у тех, кто имеет существенные функциональные запасы. Почему тогда в резерве остался Олусегун, который в любую погоду способен давать 90 минут интенсивного движения?