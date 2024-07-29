Один из худших матчей «Краснодара» в 2024 году. Разбор матча с «Динамо-Махачкала»
28 июля во втором туре Российской Премьер-лиги по футболу «Краснодар» принимал «Динамо-Махачкала». Матч завершился безголевой ничьей. Футбольный аналитик Артур Каратай критикует игру «быков».
«Краснодар» выдал один из худших по качеству футбола матчей в 2024 году. При желании можно конечно найти ряд объективных трудностей: проблемы с крайними защитниками, высокая плотность игры махачкалинцев, отсутствие Кордобы и Кастаньо, удушающая южная жара и т.д. Но у меня такого желания нет, благо я не раз об этих причинах говорил.
Главная проблема — полное непонимание того, как доставлять мячи в финальную треть. Оказалось, что в отсутствие Кордобы и Алонсо исчезли две главные опции: возможность длинных забросов и резкие проникающие передачи из оборонительной зоны. Мы так привыкли к этим схемам, что упустили из виду скудность арсенала при выходе из обороны. Очевидно, что в этом составе Мусаев пока не может нащупать стабильные варианты в этом вопросе.
Еще одна проблема — плохое движение. Тут претензий меньше ввиду погодных условий, но это не должно быть сюрпризом для тренерского штаба. Понятно же, что преимущество тут будет у тех, кто имеет существенные функциональные запасы. Почему тогда в резерве остался Олусегун, который в любую погоду способен давать 90 минут интенсивного движения?
Из той же оперы — претензии по стартовому составу. Зачем в схему с тремя центральными засовывать Мозеса вингером? Ну очевидно же, что Смолов не выдержит 90 минут в такую погоду с движением, а Мозес — игрок обострения, а не широкого фронта атак. Разве не был очевидным вариант с мобильным Батчи сразу, а Мозесом — вариантом в центр атаки на замену минут на 25-30?
Есть много вопросов и по использованию центральной зоны. Сперцян при трех центральных защитниках не может найти место ни на фланге, ни в центре — это проблема. У Кривцова более понятные маневры, но Никита кажется не готов на 90 минут. Козлов мечется между флангами, и его оптимальную позицию еще только предстоит найти.
«Краснодару» срочно нужно усиление. Помимо возвращения Кордобы и Кастаньо речь, прежде всего, о крайнем защитнике. Ведутся разговоры о правом уругвайском защитнике «Мальорки» Гонсалесе, но любому новичку понадобится время на адаптацию. Пока же можно с уверенностью говорить лишь о том, что «Краснодар» имеет серьезные сложности на старте сезона практически во всех аспектах игры.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.