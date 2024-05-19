Был серьезный акцент на центр поля. Разбор матча «Краснодара» с «Сочи»

18 мая ФК «Краснодар» вырвал победу в гостевом матче с «Сочи» со счетом 3:2. «Быки» набрали 53 очка и поднялись на второе место в таблице, обойдя «Зенит» (51). Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает прошедший футбольный матч.

Все те рассуждения, которые у меня были после «Спартака» на тему влияния нереализации своих моментов, вполне можно перенести на Сочи. Как вообще объяснить 18 попаданий в каркасы по ходу сезона? Или два нереализованных удара в пустые (пусть и под углом) ворота от Кордобы? Это невезение, отсутствие концентрации или нехватка вуду, как у Нгамале, который стабильно забивает после 90-й минуты в этом месяце?

Многих удивил состав «Краснодара». Не столько фамилии, сколько схема. Но так ли сильно она поменялась? Место Кади (ожидаемо) занял Кривцов. Был серьезный акцент на центр поля и дополнительные возможности для подключений Олусегуна. В остальном — всё как всегда. Коррективы внес только быстрый гол Никиты. «Сочи» пришлось рисковать, а в оборонительной фазе такое сочетание для «Краснодара» оказалось неудачным.

Вообще, конечно, первый тайм остался за «Сочи». Как они не реализовали убойные моменты в середине тайма — ума не приложу. И тут отмечу огромное количество брака при выходе со своей половины поля. Ошибались и скользили почти все. Первая мысли — поле довольно скользкое и рыхлое, неправильно были подобраны шипы для бутс. Но реагировать на это надо было быстрее.

Жаль что «Сочи» вылетел. Морено зимой полностью поменял команду. У него есть понятные и эффективные средства ведения игры — розыгрыши троек в центре, частые переводы с фланга на фланг с целью расшатать построение соперника. Ну и конечно там прибавилось хороших исполнителей. Они встречали высоко и действовали агрессивно. Уверен, работай Морено со старта сезона, «Сочи» был бы в первой восьмерке.

Мусаев очень хорошо сработал заменами (про Мозеса скажу отдельно). Ленини добавил контроля в центре, а Батчи вообще был самым опасным в этот отрезок. Два 100% голевых момента были именно после двойной замены — необъяснимый промах Кордобы и попадание самого Батчи в перекладины. Можно усмотреть в этом злой срок, но свои голы «Сочи» забивал сразу после того, как Джон не реализовывал выхода один на один.

Конечно, Мозес — главный герой. Я не раз по ходу сезона удивлялся, почему именно он среди легионеров получает меньше всего игрового времени? Настырный, работоспособный, с поставленным ударом и способностью играть как в центре нападения, так и с фланга. Да, есть огрехи с техникой, но они и у Кордобы есть, уж извините. Парень заслужил свой шанс и использовал его. А вы, дорогие читатели, заслужили последний тур с валидолом на стадионе.