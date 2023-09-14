Три способа выиграть миллион рублей в сентябре. Что нужно сделать?

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Сентябрьские миллионы». Теперь любой покупатель супермаркетов по всей стране сможет выиграть один из четырех миллионов рублей, которые составляют денежный призовой фонд, а также другие призы и подарки.

Что нужно сделать, чтобы выиграть миллион рублей в «Пятёрочке»? Есть три способа

Первый: просто делать покупки

Забежав за покупками после работы или собираясь купить базовые продукты на неделю, достаточно набрать товаров всего на 600 рублей. Оплатив покупку на кассе, возьмите чек и зарегистрируйте его на сайте actions.5ka.ru в личном кабинете. Все — вы уже получили шанс выиграть миллион.

Также у каждого покупателя есть шанс выиграть один из ценных призов: это 300 подарочных карт номиналом 3 тыс. рублей на покупки в «Пятёрочке», 75 подарочных сертификатов номиналом 10 тыс. рублей каждый на покупку бытовой техники и 25 подарочных сертификатов номиналом 10 тыс. рублей каждый на покупку цифровой техники.

Второй: собрать 10 «достижений»

«Достижения» есть разных типов: их можно получить за покупку определённого количества товаров, совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, отказ от пластикового пакета на кассе и многое другое. Значки достижений нужно собирать в личном кабинете. Как только у вас их станет десять, вы получаете равный с другими участниками шанс выиграть миллион рублей.