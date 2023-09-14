Три способа выиграть миллион рублей в сентябре. Что нужно сделать?
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Сентябрьские миллионы». Теперь любой покупатель супермаркетов по всей стране сможет выиграть один из четырех миллионов рублей, которые составляют денежный призовой фонд, а также другие призы и подарки.
Что нужно сделать, чтобы выиграть миллион рублей в «Пятёрочке»? Есть три способа
Первый: просто делать покупки
Забежав за покупками после работы или собираясь купить базовые продукты на неделю, достаточно набрать товаров всего на 600 рублей. Оплатив покупку на кассе, возьмите чек и зарегистрируйте его на сайте actions.5ka.ru в личном кабинете. Все — вы уже получили шанс выиграть миллион.
Также у каждого покупателя есть шанс выиграть один из ценных призов: это 300 подарочных карт номиналом 3 тыс. рублей на покупки в «Пятёрочке», 75 подарочных сертификатов номиналом 10 тыс. рублей каждый на покупку бытовой техники и 25 подарочных сертификатов номиналом 10 тыс. рублей каждый на покупку цифровой техники.
Второй: собрать 10 «достижений»
«Достижения» есть разных типов: их можно получить за покупку определённого количества товаров, совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, отказ от пластикового пакета на кассе и многое другое. Значки достижений нужно собирать в личном кабинете. Как только у вас их станет десять, вы получаете равный с другими участниками шанс выиграть миллион рублей.
Третий: делиться с друзьями
«Пятёрочка» любит друзей и дает возможность дарить подарки. Третий и четвертый миллионы рублей из главного призового фонда достанутся двум счастливчикам-друзьям. Чтобы стать претендентами на выигрыш, нужно отправить специальную ссылку своему другу. Он должен зарегистрироваться по ней на сайте акции и загрузить свой чек из «Пятёрочки» на сумму от 600 рублей. Ссылку можно получить в личном кабинете на сайте акции.
Акция продлится до 15 октября
Что еще можно выиграть?
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за покупки в сервисе экспресс-доставки у каждого гостя будет возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна;
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покупая товары от партнеров акции* на любую сумму, можно принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов.
*Все подробности об акции, партнерах, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте:
Юга.ру писали, что до 2 октября в «Пятёрочке» можно собрать коллекцию новых завров — всего в коллекции 6 динсов разных цветов — зелёный, жёлтый, синий, оранжевый, красный и фиолетовый, и 20 завров. Это Трицератопс, Паразауролоф, Тираннозавр, Галлимим, Велоцираптор, Мозазавр, Игуанодон, Стегозавр, Птеранодон, Протоцератопс, Стигимолох, Апатозавр, Стиракозавр, детеныш Тираннозавра, Спинозавр, Дилофозавр, а также один фирменный от «Пятёрочки», два от партнёров — X5 Клуба и бренда Whiskas, а также один редкий — в форме лапки, светящейся в темноте! Узнайте, как их получить.
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