В Краснодаре 26 и 27 марта десятки домов останутся без света

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 26 и 27 марта отключат электричество. 

С 09:00 до 11:00 света не будет по адресам:

  • Базовская, 2-36, 7-19;
  • Гоголя 118-150;
  • Ленина: 91;
  • Салтыкова-Щедрина, 26-28;
  • Суворова, 107.

С 09:00 до 17:00 — по следующим улицам, проспектам и переулкам:

  • Авиаторов, 1-25, 2-16, 18-28, 27-31, 32-40, 33-45;
  • Адыгейская Набережная, 79-119, 81;
  • Айвазовского, 1-17, 2-40, 21-51, 8, 14;
  • Альпийская, 5;
  • Базарный, 1-33, 2-10;
  • Баумана, 1-67, 2-40, 38-42, 52;
  • Березовая, 1-15, 6-22, 19-23, 24-30, 25-33, 26-42, 37-45, 44-60;
  • Бисерная, 19;
  • Бородинская, 115/1;
  • Веселый, 1-19, 2-18, 20-38, 21-49;
  • Виноградная, 19-43, 22-34, 36-48, 45-61;
  • Вишняковой, 22-58, 23-49, 5/2;
  • Восточно-Кругликовская, 1-29, 25;
  • Герцена, 176, 178, 180;
  • Гимназическая, 14, 16, 31-33;
  • Деловой, 1-9;
  • Димитрова, 118;
  • Загорская, 2, 2-26, 2/1;
  • Звенящая, 4;
  • Зимняя, 1-13, 2-28;
  • Зоотехническая, 1/1, 16-36, 43-44;
  • Измаильская, 4, 8, 14, 15;
  • Ким, 20-23, 21-22, 116, 143;
  • Кирова, 34-46, 37-47, 39, 47;
  • Ковтюха, 64;
  • Кольцевой, 86-100, 89-111;
  • Костычева, 13-15, 20-24;
  • Крайняя, 18-42, 44-48;
  • Красная, 31;
  • Красных Партизан, 249;
  • Крупской, 2;
  • Крымская, 40;
  • Кубанская, 82-108, 93-125, 110-120, 127, 129;
  • Кубанская Набережная, 39, 39/1;
  • Куликово Поле, 25, 25/2, 29, 33;
  • Ленина, 1, 3, 44, 52;
  • Ленина, 1 (хутор Ленина);
  • Лесная, 8;
  • Манежная, 1-5, 2-18;
  • Манежный, 1-5;
  • Мачуги, 106, 106-178, 108, 112, 131-167, 139, 141, 142, 143, 149, 156, 174, 178, 180;
  • Мирная, 1-45, 2-14, 45/2, 49-65;
  • Мирный, 1-5;
  • Мичуринская, 1-9, 2-14, 16-22;
  • Молодежная, 1-17, 2-28, 21-31, 32-68, 66;
  • Новая, 15-37, 26-32, 29, 34, 36-46, 39, 41-43, 48-52, 49-63, 54-74, 72;
  • Норковая, 11-17;
  • Ольховая, 2-18, 13-19, 18, 19, 22, 22-42, 23-37, 39, 41, 44-66;
  • Панфилова, 2;
  • Педагогическая, 1-17, 2-18, 16;
  • Планерная, 1-5, 2-40, 10, 38-54;
  • Плановый, 5-13, 12-16, 15-53, 18-66, 19, 34, 41;
  • Платановая, 1-7, 4;
  • Платиновая, 6, 24, 26, 41, 43;
  • Плодородная, 1-5, 12-38, 14/2;
  • Почтовая, 160, 160-166, 161;
  • Природная, 4-20, 9, 9-39;
  • Пушкина, 2-24;
  • Ратной Славы, 33, 54;
  • Рымнинская, 11;
  • Северная, 10;
  • Сосновая, 7-21, 8-22, 24-44, 25-43, 43-59, 60;
  • Стасова, 12-28, 28, 30, 32, 39, 39-43, 47-73, 6/а, 71;
  • Столбовая, 1-9, 11-27;
  • Стрелецкая, 1-15, 1-17, 2-12;
  • Строительная, 21;
  • Темрюкская, 48;
  • Тихий, 1-9, 2-22, 11-39, 24-42, 41-55;
  • Тихорецкая, 3, 7-25, 7/а, 9, 41-67, 43, 47, 69;
  • Титаровская, 55-101, 60-102;
  • Фадеева, 74-98, 95-123, 100-120, 125-151;
  • Филатова, 65-93;
  • Фрунзе, 20, 22, 31, 31-43, 44-58;
  • улица Фурманова, 11-31, 18-46, 33-79, 66-114;
  • проезд Фурманова, 11-31, 18-46;
  • Цигейковая, 2-8, 5-7;
  • Шевкунова, 21, 22;
  • Школьная, 13-15, 30-60, 36, 40/1, 64, 66;
  • Шоссейная, 200-228;
  • 1-й Айвазовского, 1-9, 2-10;
  • 1-й Вишневый, 3, 5/1, 5/2;
  • 1-й Заройный, 1-11, 2-16;
  • 1-й Стасова, 1-17, 2/1, 8-10, 14-18, 19-25;
  • 2-й Айвазовского, 4-7;
  • 2-й Восточный, 2-4, 5-9;
  • 2-й Стасова, 13;
  • 2-й Филатова, 4-10, 7-9;
  • 3-е отделение совхоза Солнечный.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года СМИ сообщили о повышении платы за электричество по России из-за долгов Северного Кавказа. В Госдуме это опровергли.

