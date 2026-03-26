В Краснодаре 26 и 27 марта десятки домов останутся без света
Краснодарцев предупредили о двухдневном плановом отключении электроэнергии
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 26 и 27 марта отключат электричество.
С 09:00 до 11:00 света не будет по адресам:
- Базовская, 2-36, 7-19;
- Гоголя 118-150;
- Ленина: 91;
- Салтыкова-Щедрина, 26-28;
- Суворова, 107.
С 09:00 до 17:00 — по следующим улицам, проспектам и переулкам:
- Авиаторов, 1-25, 2-16, 18-28, 27-31, 32-40, 33-45;
- Адыгейская Набережная, 79-119, 81;
- Айвазовского, 1-17, 2-40, 21-51, 8, 14;
- Альпийская, 5;
- Базарный, 1-33, 2-10;
- Баумана, 1-67, 2-40, 38-42, 52;
- Березовая, 1-15, 6-22, 19-23, 24-30, 25-33, 26-42, 37-45, 44-60;
- Бисерная, 19;
- Бородинская, 115/1;
- Веселый, 1-19, 2-18, 20-38, 21-49;
- Виноградная, 19-43, 22-34, 36-48, 45-61;
- Вишняковой, 22-58, 23-49, 5/2;
- Восточно-Кругликовская, 1-29, 25;
- Герцена, 176, 178, 180;
- Гимназическая, 14, 16, 31-33;
- Деловой, 1-9;
- Димитрова, 118;
- Загорская, 2, 2-26, 2/1;
- Звенящая, 4;
- Зимняя, 1-13, 2-28;
- Зоотехническая, 1/1, 16-36, 43-44;
- Измаильская, 4, 8, 14, 15;
- Ким, 20-23, 21-22, 116, 143;
- Кирова, 34-46, 37-47, 39, 47;
- Ковтюха, 64;
- Кольцевой, 86-100, 89-111;
- Костычева, 13-15, 20-24;
- Крайняя, 18-42, 44-48;
- Красная, 31;
- Красных Партизан, 249;
- Крупской, 2;
- Крымская, 40;
- Кубанская, 82-108, 93-125, 110-120, 127, 129;
- Кубанская Набережная, 39, 39/1;
- Куликово Поле, 25, 25/2, 29, 33;
- Ленина, 1, 3, 44, 52;
- Ленина, 1 (хутор Ленина);
- Лесная, 8;
- Манежная, 1-5, 2-18;
- Манежный, 1-5;
- Мачуги, 106, 106-178, 108, 112, 131-167, 139, 141, 142, 143, 149, 156, 174, 178, 180;
- Мирная, 1-45, 2-14, 45/2, 49-65;
- Мирный, 1-5;
- Мичуринская, 1-9, 2-14, 16-22;
- Молодежная, 1-17, 2-28, 21-31, 32-68, 66;
- Новая, 15-37, 26-32, 29, 34, 36-46, 39, 41-43, 48-52, 49-63, 54-74, 72;
- Норковая, 11-17;
- Ольховая, 2-18, 13-19, 18, 19, 22, 22-42, 23-37, 39, 41, 44-66;
- Панфилова, 2;
- Педагогическая, 1-17, 2-18, 16;
- Планерная, 1-5, 2-40, 10, 38-54;
- Плановый, 5-13, 12-16, 15-53, 18-66, 19, 34, 41;
- Платановая, 1-7, 4;
- Платиновая, 6, 24, 26, 41, 43;
- Плодородная, 1-5, 12-38, 14/2;
- Почтовая, 160, 160-166, 161;
- Природная, 4-20, 9, 9-39;
- Пушкина, 2-24;
- Ратной Славы, 33, 54;
- Рымнинская, 11;
- Северная, 10;
- Сосновая, 7-21, 8-22, 24-44, 25-43, 43-59, 60;
- Стасова, 12-28, 28, 30, 32, 39, 39-43, 47-73, 6/а, 71;
- Столбовая, 1-9, 11-27;
- Стрелецкая, 1-15, 1-17, 2-12;
- Строительная, 21;
- Темрюкская, 48;
- Тихий, 1-9, 2-22, 11-39, 24-42, 41-55;
- Тихорецкая, 3, 7-25, 7/а, 9, 41-67, 43, 47, 69;
- Титаровская, 55-101, 60-102;
- Фадеева, 74-98, 95-123, 100-120, 125-151;
- Филатова, 65-93;
- Фрунзе, 20, 22, 31, 31-43, 44-58;
- улица Фурманова, 11-31, 18-46, 33-79, 66-114;
- проезд Фурманова, 11-31, 18-46;
- Цигейковая, 2-8, 5-7;
- Шевкунова, 21, 22;
- Школьная, 13-15, 30-60, 36, 40/1, 64, 66;
- Шоссейная, 200-228;
- 1-й Айвазовского, 1-9, 2-10;
- 1-й Вишневый, 3, 5/1, 5/2;
- 1-й Заройный, 1-11, 2-16;
- 1-й Стасова, 1-17, 2/1, 8-10, 14-18, 19-25;
- 2-й Айвазовского, 4-7;
- 2-й Восточный, 2-4, 5-9;
- 2-й Стасова, 13;
- 2-й Филатова, 4-10, 7-9;
- 3-е отделение совхоза Солнечный.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года СМИ сообщили о повышении платы за электричество по России из-за долгов Северного Кавказа. В Госдуме это опровергли.