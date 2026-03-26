В Краснодаре 26 и 27 марта десятки домов останутся без света

Краснодарцев предупредили о двухдневном плановом отключении электроэнергии

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 26 и 27 марта отключат электричество. С 09:00 до 11:00 света не будет по адресам: Базовская, 2-36, 7-19;

Гоголя 118-150;

Ленина: 91;

Салтыкова-Щедрина, 26-28;

Суворова, 107.

С 09:00 до 17:00 — по следующим улицам, проспектам и переулкам: Авиаторов, 1-25, 2-16, 18-28, 27-31, 32-40, 33-45;

Адыгейская Набережная, 79-119, 81;

Айвазовского, 1-17, 2-40, 21-51, 8, 14;

Альпийская, 5;

Базарный, 1-33, 2-10;

Баумана, 1-67, 2-40, 38-42, 52;

Березовая, 1-15, 6-22, 19-23, 24-30, 25-33, 26-42, 37-45, 44-60;

Бисерная, 19;

Бородинская, 115/1;

Веселый, 1-19, 2-18, 20-38, 21-49;

Виноградная, 19-43, 22-34, 36-48, 45-61;

Вишняковой, 22-58, 23-49, 5/2;

Восточно-Кругликовская, 1-29, 25;

Герцена, 176, 178, 180;

Гимназическая, 14, 16, 31-33;

Деловой, 1-9;

Димитрова, 118;

Загорская, 2, 2-26, 2/1;

Звенящая, 4;

Зимняя, 1-13, 2-28;

Зоотехническая, 1/1, 16-36, 43-44;

Измаильская, 4, 8, 14, 15;

Ким, 20-23, 21-22, 116, 143;

Кирова, 34-46, 37-47, 39, 47;

Ковтюха, 64;

Кольцевой, 86-100, 89-111;

Костычева, 13-15, 20-24;

Крайняя, 18-42, 44-48;

Красная, 31;

Красных Партизан, 249;

Крупской, 2;

Крымская, 40;

Кубанская, 82-108, 93-125, 110-120, 127, 129;

Кубанская Набережная, 39, 39/1;

Куликово Поле, 25, 25/2, 29, 33;

Ленина, 1, 3, 44, 52;

Ленина, 1 (хутор Ленина);

Лесная, 8;

Манежная, 1-5, 2-18;

Манежный, 1-5;

Мачуги, 106, 106-178, 108, 112, 131-167, 139, 141, 142, 143, 149, 156, 174, 178, 180;

Мирная, 1-45, 2-14, 45/2, 49-65;

Мирный, 1-5;

Мичуринская, 1-9, 2-14, 16-22;

Молодежная, 1-17, 2-28, 21-31, 32-68, 66;

Новая, 15-37, 26-32, 29, 34, 36-46, 39, 41-43, 48-52, 49-63, 54-74, 72;

Норковая, 11-17;

Ольховая, 2-18, 13-19, 18, 19, 22, 22-42, 23-37, 39, 41, 44-66;

Панфилова, 2;

Педагогическая, 1-17, 2-18, 16;

Планерная, 1-5, 2-40, 10, 38-54;

Плановый, 5-13, 12-16, 15-53, 18-66, 19, 34, 41;

Платановая, 1-7, 4;

Платиновая, 6, 24, 26, 41, 43;

Плодородная, 1-5, 12-38, 14/2;

Почтовая, 160, 160-166, 161;

Природная, 4-20, 9, 9-39;

Пушкина, 2-24;

Ратной Славы, 33, 54;

Рымнинская, 11;

Северная, 10;

Сосновая, 7-21, 8-22, 24-44, 25-43, 43-59, 60;

Стасова, 12-28, 28, 30, 32, 39, 39-43, 47-73, 6/а, 71;

Столбовая, 1-9, 11-27;

Стрелецкая, 1-15, 1-17, 2-12;

Строительная, 21;

Темрюкская, 48;

Тихий, 1-9, 2-22, 11-39, 24-42, 41-55;

Тихорецкая, 3, 7-25, 7/а, 9, 41-67, 43, 47, 69;

Титаровская, 55-101, 60-102;

Фадеева, 74-98, 95-123, 100-120, 125-151;

Филатова, 65-93;

Фрунзе, 20, 22, 31, 31-43, 44-58;

улица Фурманова, 11-31, 18-46, 33-79, 66-114;

проезд Фурманова, 11-31, 18-46;

Цигейковая, 2-8, 5-7;

Шевкунова, 21, 22;

Школьная, 13-15, 30-60, 36, 40/1, 64, 66;

Шоссейная, 200-228;

1-й Айвазовского, 1-9, 2-10;

1-й Вишневый, 3, 5/1, 5/2;

1-й Заройный, 1-11, 2-16;

1-й Стасова, 1-17, 2/1, 8-10, 14-18, 19-25;

2-й Айвазовского, 4-7;

2-й Восточный, 2-4, 5-9;

2-й Стасова, 13;

2-й Филатова, 4-10, 7-9;

3-е отделение совхоза Солнечный.