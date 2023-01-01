Что изменится в жизни россиян в новом году? Рассказываем, какие законы вступили в силу 1 января

Новый год — новые правила и законы. Про все важные изменения, которые вступили в силу 1 января, читайте в нашей статье. Ликвидация Пенсионного фонда В 2023 году появится Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Он возьмёт на себя все функции по работе с пенсионерами, выплатой ежемесячных платежей и пособий. Это приведёт к тому, что работодателям не нужно отчислять разные суммы в три фонда — пенсионный, соцстрахования и обязательного медицинского страхования. Вместо этого от зарплаты сотрудников будут высчитывать 30%, а затем сам фонд определит, какую сумму и куда зачислить. При этом нормативные документы ПФР и ФСС продолжат своё действие до момента издания нового акта СФР в соответствующей сфере. Даты доставки пенсий и пособий не изменятся. Получить необходимые справки и выписки можно, как и раньше, через портал Госуслуг или в МФЦ. Новый МРОТ На 6,3% вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Федеральный показатель Госдума установила в размере 16 тыс. 242 рубля вместо действовавших ранее 15 тыс. 279 рублей. МРОТ — минимальная планка зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Этот показатель применяется также для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Новый прожиточный минимум С 1 января он увеличивается на 3,3%. Теперь на душу населения это 14 тыс. 375 рублей; для трудоспособных — 15 тыс. 669 рублей; для пенсионеров — 12 тыс. 363 рубля; для детей — 13 тыс. 944 рубля.

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Введение универсального пособия на детей Министерство труда считает, что инициатива позволит объединить все существующие меры поддержки. Выплаты по универсальному пособию предоставляются нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках, и семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума. Единый налоговый платёж Он уже действует в 2022 году, но в экспериментальном режиме и на добровольной основе. С 1 января 2023-го — следование ему обязательно. Отныне физические и юридические лица будут оплачивать налоги, страховые взносы и сборы единым налоговым платежом (ЕНП) — по одному документу. Инспекция сама распределит поступившие средства. Исключения составляют подоходный налог с зарплаты иностранцев; государственная пошлина, по которой нет исполнительного листа; страховые взносы на травматизм. Изменения в НДФЛ С 1 января для физических лиц установили новый срок уплаты НДФЛ в бюджет. Теперь перечислить деньги надо до 28 числа каждого месяца. При этом расчётный период, за который будет рассчитываться и перечислять налог, сдвинулся — с 23 числа прошлого по 22 текущего. Кроме того, изменился порядок формы предоставляемой отчетности по НДФЛ. Квартальную надо сдавать в налоговую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую форму — до 25 февраля следующего года. Отчётность за 2022 год следует отправить уже в новый срок. Новая трудовая книжка Бланки стали защищённой полиграфической продукцией уровня защиты «В». Разделы со сведениями о работе теперь объемнее: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. Разделы с награждениями меньше — семь и пять разворотов в трудовой и во вкладыше соответственно. Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей старого образца действительны и в сроке использования не ограничены.

Федеральная налоговая служба © Фото пресс-службы ФНС

Изменения в выплате зарплат и отпускных Повышение МРОТ на уровень инфляции обязывает повысить зарплату до новых минимальных показателей — 16 тыс. 242 рубля. Кроме того, работодатель должен выплатить отпускные за два дня до отпуска и даже после завершения отпуска. Если зарплату платят через кассу, то деньги человек получит после выхода из отпуска. Если средства приходят на банковскую карту, то полагающуюся выплату бухгалтерия должна перевести не позднее двух рабочих дней, следующих за днём подачи заявления на отпуск. Больничные пособия для сотрудников на ГПХ В новом году сотрудники, оформленные по договору гражданско-правового характера [договоренность между исполнителем и заказчиком, при котором они не вступают в трудовые отношения — прим. Югу.ру], получат право рассчитывать на пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком. Новый срок оплаты штрафов С 1 января увеличен период, в течение которого можно оплатить назначенный штраф — 20 дней вместо 10. Если штраф оплатить в течение первых 10 дней, то можно сэкономить 50%. Новые пошлины для автовладельцев Водители теперь будут платить госпошлину за регистрационные действия, которые раньше были бесплатными. 1000 рублей — за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации;

1500 рублей — за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;

1000 рублей — за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. Кроме того, с 800 до 1500 рублей увеличена пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с изменённой конструкцией. Отмена скидки 30% на госпошлину С 1 января для владельцев автомобилей отменяется скидка 30% при оплате госпошлин через портал «Госуслуги». Мера была временной, деньги в бюджете на неё не предусмотрены.

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