Ночь Стивена Кинга, паническая вечеринка и ужасный маркет. Где и как можно отметить Хэллоуин в Краснодаре

Хэллоуин — не исконно русский праздник, однако в России его уже давно любят и ждут, заранее продумывая образы и костюмы. Даже разного рода ограничения и негативные высказывания властей пока не могут запретить людям отмечать его.

Рассказываем, где и как можно отпраздновать Хэллоуин в Краснодаре.

Horror night

28 октября в 21:00 в Funky bar (улица Красная, 67)

Развлекать гостей будут актёры знаменитой сети квестов «Паника». Всем желающим нарисуют ужасный аквагрим, а за лучшие костюмы полагаются подарки. До полуночи можно бесплатно отведать пунша и поучаствовать в призовых розыгрышах. Музыку ставят диджеи Mokka и Trigger.

Вечеринка «Балл Сатаны»

28-29 октября в баре Il Garage (улица Новокузнечная, 34/1)

Подробностей немного. Известно только, что музыку ставить будут диджеи Pshenichniy, Poturidi, Cyxov, Pink Kong House.

Ночь Стивена Кинга

28-29 октября в 23:00 в ночном клубе BIJOU (улица Зиповская, 5б)

Вечеринка посвящена непревзойденному королю ужасов. Запланированы шоу-маскарад и выступления диджеев — Justin, Ambar, Pablo, Spark, Fresno.