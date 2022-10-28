Ночь Стивена Кинга, паническая вечеринка и ужасный маркет. Где и как можно отметить Хэллоуин в Краснодаре
Хэллоуин — не исконно русский праздник, однако в России его уже давно любят и ждут, заранее продумывая образы и костюмы. Даже разного рода ограничения и негативные высказывания властей пока не могут запретить людям отмечать его.
Рассказываем, где и как можно отпраздновать Хэллоуин в Краснодаре.
Horror night
28 октября в 21:00 в Funky bar (улица Красная, 67)
Развлекать гостей будут актёры знаменитой сети квестов «Паника». Всем желающим нарисуют ужасный аквагрим, а за лучшие костюмы полагаются подарки. До полуночи можно бесплатно отведать пунша и поучаствовать в призовых розыгрышах. Музыку ставят диджеи Mokka и Trigger.
Вечеринка «Балл Сатаны»
28-29 октября в баре Il Garage (улица Новокузнечная, 34/1)
Подробностей немного. Известно только, что музыку ставить будут диджеи Pshenichniy, Poturidi, Cyxov, Pink Kong House.
Ночь Стивена Кинга
28-29 октября в 23:00 в ночном клубе BIJOU (улица Зиповская, 5б)
Вечеринка посвящена непревзойденному королю ужасов. Запланированы шоу-маскарад и выступления диджеев — Justin, Ambar, Pablo, Spark, Fresno.
Halloween rooftop party
29 октября в 17:00 в «Капитан неба» (улица Мира, 70, 14 этаж)
Для костюмированной вечеринки организаторы пригласили профессионального гримёра и фотографа. Будут раздавать «кровавый» пунш.
«Терраса на крыше будет открыта для всех желающих повыть на луну», — приглашают гостей.
Вход в костюме или гриме бесплатный, без — 300 рублей.
АтмАсферная вечеринка
29-30 октября в 17:30 в чайном клубе «Атмасфера» (улица Октябрьская, 63)
В субботу запланированы джем от группы «Хитросплетение» и просмотр мультфильма «Тайна Коко». В воскресенье — кинопоказ мультика «Книга жизни» и песенный перформанс Насти Бут. Вход — чайный.
Halloween party
29 октября в 18:00 в клубе по интересам «Чики-Брики» (улица Горького, 91)
Вечер, наполненный магией, волшебством и немного чертовщиной. В программе: танцы, гадалка с раскладом карт Таро, вуншпунш и фотосессия. Вход только в костюмах. Стоимость билета 200 рублей.
Вечеринка по мотивам мультсериала «Рик и Морти»
29 октября в 21:00 в баре «Сержант Пеппер» (улица Чапаева, 94)
Организаторы обещают welcome drink каждому гостю, межгалактический зажигательный DJ-сет, мировые хиты в живом исполнении LAAV, призовые конкурсы. Вход: в костюме 300 рублей, без костюма 500 рублей.
Хэллоуин в Zanoza
29 октября в 20:00 в баре Zanoza (улица Пушкина, 18)
В программе фуршет, фирменные коктейли, конкурс на лучший костюм. За пультом диджей Muwin.
Хэллоуин в Saufer bar
29 октября в 20:00 в баре Saufer (улица Красноармейская, 45)
На входе гостям будут раздавать фирменный пунш. Также в программе маскарад и тематические напитки, танцы под музыку от диджеев Kost и Nudnoy, конкурсы от МС Ventura.
Ночь батутов
29 октября 22:00-03:00 в FlyZone (ТРК «Меридиан», улица Стасова, 182/1)
Костюмированная спортивна вечеринка, посвящённая Хэллоуину. В программе тематические конкурсы и подарки. Также будут работать гримёры, которые помогут создать страшный образ. Стоимость 890 рублей.
Full in market
29-30 октября 14:00-21:00 (улица Красная, 100, 2 этаж)
Выставка-продажа книг, элементов декора, украшений, парфюма от местных мастеров. Запланированы лекции про психологию серийных убийц и хорроры в кино и искусстве, мастер-классы по ковровой вышивке, созданию керамических и гипсовых фигурок, а также росписи игрушек. Гостям расскажут историю Хэллоуина по версии писателя Рэя Брэдбери. Вход свободный.
Хэллоуин в Campus
30 октября в 17:30 на втором этаже кафе Campus (улица Ставропольская, 145)
Воскресная вечеринка с приветственными напитками, фотозонами, специальным меню, призовыми конкурсами и музыкой от диджеев. За костюм полагается подарок.