В Сочи дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на сеансе дельфинотерапии

Как рассказала менеджер по маркетинговым коммуникациям Территория «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева , забота о жителях края является одной из ценностей компании: «Мы реализуем множество социально-ориентированных проектов, и помощь детям входит в число приоритетных направлений. Не секрет, что в семьях, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, обычно нет лишних средств, поэтому мы с радостью запускаем новые программы, которые могут поспособствовать улучшению качества жизни таких ребят. Благодаря подобным проектам мы можем дать детям больше способов испытать положительные эмоции от общения с животными, а их родителям — лишний раз улыбнуться».

Социальный проект направлен на помощь в улучшении качества жизни особенных детей из Краснодарского края. Так, 25 октября на сеансе дельфинотерапии в Сочи побывали сразу 12 подопечных* благотворительного фонда «Синяя птица». Расходы на питание, проживание и трансфер детей и их родителей полностью взяла на себя в рамках партнерства торговая сеть «Пятёрочка».

Купание с дельфинами оказывает уникальный эффект, поскольку млекопитающие излучают ультразвуковые волны, положительно воздействующие на состояние человека. Благотворное влияние проявляется также за счет двигательной активности и пребывания в морской воде во время сеанса. Кроме того, дельфинотерапия улучшает настроение, принося ощущение радости, удовлетворения и счастья.

«Благодаря дельфинотерапии дети, имеющие проблемы с речью, начинают лучше разговаривать, у ребят развивается маторика и улучшается психоэмоциональное состояние. Приятно видеть, как дети становятся более открытыми окружающему миру. Они начинают свободнее общаться с окружающими и чаще улыбаться», — добавила дельфинотерапевт Оксана Григоренко.

Своими впечатлениями поделилась и мама одного из детей, участвовавших в программе: «Очень трогательно наблюдать за тем, как твой ребенок с таким восторгом плавает с дельфинами и наслаждается общением с ними. Дельфинотерапия — это отличная возможность для детей, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья, получить непередаваемые эмоции, а также поднять настроение ребятам и их родителям!».

* Сейчас в списке подопечных НКО «Синяя птица» — более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья, более 20-ти из них находятся в паллиативном состоянии. Показаниями к дельфинотерапии считаются: