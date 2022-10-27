В Сочи дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на сеансе дельфинотерапии

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Большим сочинским дельфинарием запустила программу дельфинотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальный проект направлен на помощь в улучшении качества жизни особенных детей из Краснодарского края. Так, 25 октября на сеансе дельфинотерапии в Сочи побывали сразу 12 подопечных* благотворительного фонда «Синяя птица». Расходы на питание, проживание и трансфер детей и их родителей полностью взяла на себя в рамках партнерства торговая сеть «Пятёрочка».

Как рассказала менеджер по маркетинговым коммуникациям Территория «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева, забота о жителях края является одной из ценностей компании: «Мы реализуем множество социально-ориентированных проектов, и помощь детям входит в число приоритетных направлений. Не секрет, что в семьях, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, обычно нет лишних средств, поэтому мы с радостью запускаем новые программы, которые могут поспособствовать улучшению качества жизни таких ребят. Благодаря подобным проектам мы можем дать детям больше способов испытать положительные эмоции от общения с животными, а их родителям — лишний раз улыбнуться».

Купание с дельфинами оказывает уникальный эффект, поскольку млекопитающие излучают ультразвуковые волны, положительно воздействующие на состояние человека. Благотворное влияние проявляется также за счет двигательной активности и пребывания в морской воде во время сеанса. Кроме того, дельфинотерапия улучшает настроение, принося ощущение радости, удовлетворения и счастья.

«Благодаря дельфинотерапии дети, имеющие проблемы с речью, начинают лучше разговаривать, у ребят развивается маторика и улучшается психоэмоциональное состояние. Приятно видеть, как дети становятся более открытыми окружающему миру. Они начинают свободнее общаться с окружающими и чаще улыбаться», — добавила дельфинотерапевт Оксана Григоренко.

Своими впечатлениями поделилась и мама одного из детей, участвовавших в программе: «Очень трогательно наблюдать за тем, как твой ребенок с таким восторгом плавает с дельфинами и наслаждается общением с ними. Дельфинотерапия — это отличная возможность для детей, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья, получить непередаваемые эмоции, а также поднять настроение ребятам и их родителям!».

* Сейчас в списке подопечных НКО «Синяя птица» — более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья, более 20-ти из них находятся в паллиативном состоянии. Показаниями к дельфинотерапии считаются:

  • ДЦП,
  • аутизм и расстройства аутистического спектра,
  • задержки речевого и психического развития,
  • синдром Дауна,
  • прочие заболевания нервной системы.
Благотворительность Дети Сочи

Новости

«Собиратор» проведёт субботник, занятие йогой и обмен книгами в Краснодаре
В России теперь могут мобилизовать осужденных за тяжкие преступления
В Краснодарском крае женщина свесила двухмесячного ребенка с балкона седьмого этажа
Суд изъял у «Шапсугского чая» 1,5 тыс. гектаров земли
«Его подлечат, и вперёд в зону СВО». Мобилизованный краснодарец попал в больницу в первый день обучения на полигоне
В Краснодарском крае парковки для электромобилей станут бесплатными

Лента новостей

«Уличные и транспортные сборы вне закона»
Вчера, 18:53
«Уличные и транспортные сборы вне закона»
Собрали главное о том, как отличить настоящий благотворительный фонд от мошенников
В Сочи дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на сеансе дельфинотерапии
Сегодня, 16:36
В Сочи дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на сеансе дельфинотерапии
«Его подлечат, и вперёд в зону СВО»
Сегодня, 16:24
«Его подлечат, и вперёд в зону СВО»
Мобилизованный краснодарец попал в больницу в первый день обучения на полигоне

Реклама на сайте