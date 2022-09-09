Авторское кино, юмор и благотворительность. Рассказываем, куда сходить в Краснодарском крае взрослым и детям в эти выходные
Чем заняться с пятницы по воскресенье в Краснодарском крае: 15 предложений от редакции Юга.ру.
9 сентября
Посмотреть короткометражки на фестивале в «Кубанькино»
В Краснодар приехал сборник лучших фильмов за 12-летнюю историю фестиваля короткометражек «Арткино». В него вошли комедии «Регистраторша» и «Каждый первый», мелодрама «Забытое» и артфильм «Я закрываю глаза». Увидеть фестивальную программу можно 9 сентября в 19:00 и 10 сентября в 18:00 на Ленина, 89. Билет — 200 рублей.
Болеть за «Сочи» и слушать Ёлку
На стадионе «Фишт» в Адлере сыграют очередной футбольный матч Российской премьер-лиги. А перед сражением «Сочи» и «Динамо» болельщиков согреет выступление Ёлки. Свободных мест ещё много, цена билетов от 700 рублей. Матч начинается в 20:00. Для гостей организуют бесплатную парковку и автобусы обратно в Сочи.
10 сентября
Познакомиться с городской благотворительностью
Краснодарский фонд для подростков и взрослых с аутизмом «Открытая среда» приглашает на день открытых дверей. Руководительница фонда Анна Малова ответит на вопросы и познакомит участников с благотворительным магазином модных брендов «Открыто». А хозяйка «Чарли» расскажет о книгах про благотворительность. Начало в 11:30 на Красной, 69. Регистрация здесь.
Погрузиться в осень с симфоническим оркестром
В 19:00 Кубанский симфонический оркестр откроет музыкальный сезон в муниципальном концертном зале на Красной, 122. Под руководством дирижёра Владимира Понькина исполнят первую симфонию Шостаковича и музыку Глазунова из балета «Времена года». Стоимость билетов — 1000 рублей.
Смотреть (и покупать) красивое на «Бардак маркете»
Традиционный «Бардак» с товарами российских брендов, уличной едой и музыкой в пространстве Dvor на Калинина, 289. Маркет будет работать в эти выходные, с 12:00 до 21:00.
Цензура в тебе: исследовать отношения с телом на фотовыставке
Валентина Апостолова подготовила фотоисследование «Цензура» о том, как мужчины и женщины понимают свои тела и используют цензуру против себя.
Выставку откроют приглашённые артистки в 17:00, увидеть её можно будет до вечера воскресенья на Калинина, 339 (фотостудия LINE). Вход — донейшн.
Переосмыслить «Лебединое озеро» в кино
В спектакле британского хореографа Мэтью Борна от Чайковского только музыка и несколько имён. Это смешная и даже пародийная постановка, в которой всё равно есть место слезам, страху и задумчивости. Балет можно увидеть в кинотеатре «Монитор» на Индустриальной, 2. Сеанс начнётся в 19:00, билеты стоят 800 рублей.
11 сентября
Хохотать с Вечерним Урбаном
В баре Saufer пройдёт вечер юмора с новым материалом от опытных и не очень комиков. Начало в 21:00 на Красноармейской, 45. Плата за вход — любая бумажная купюра.
Проголосовать на выборах-2022
В этом году жители краснодарского края выбирают депутатов в региональный и местные парламенты. Самое время найти свой участок и решить, что делать с голосом. Выборы закончатся в 20:00. В отличие от большинства мероприятий афиши, вход бесплатный.
Поверить в добро и ангелов на мастер-классе в «Собираторе»
Мастерица тряпичных кукол Алла Пасмашная научит гостей экоцентра «Собиратор» создавать ангела-мотанку и заодно — заземляться, находить спокойствие в творчестве. Мастер-класс пройдёт в 13:00 на Одесской, 48 Л. Участие стоит 400 рублей, забронировать место можно в соцсетях экоцентра.
Позвать родных в театр
В 19:00 театр «Мой» вновь покажет психологическую трагикомедию «Фантазии Фарятьева» о том, как родные люди любят и пытаются друг друга счастливыми. Вход — 1000 рублей.
Для детей и подростков
Ужаснуться и восхититься «Сказками Гримм» в кукольном театре
В Новом театре кукол на Ставропольской, 130 представляют современное осмысление знаменитых сказок. Зрители прошлых спектаклей предупреждают, что в постановке нет слов, но есть танцы, а сюжетные повороты могут напугать зрителя. Поэтому спектакль скорее подростковый, чем детский. В воскресенье будет два сеанса: в 14:00 и 16:00. Билеты стоят 300 рублей.
Расследовать зверские преступления из книжек в парке «Краснодар»
Юных следопытов приглашают поучиться у самых известных сыщиков прошлое и расследовать загадочное преступление из «Зверского детектива» Анны Старобинец. А ещё по-настоящему зашифровать послание в браслете. Начало приключения — в амфитеатре парка «Краснодар» в 15:00.
Для тех, кто планирует досуг на следующую неделю
Три дня кино и музыки у моря в Геленджике
16-18 сентября в Геленджике пройдёт фестиваль «Сезоны Weekend». В кинотеатре под открытым небом у «Сыроварни» покажут документальный мюзикл про Москву, картины об отношениях между матерью и дочерью, человеком и природой, о великих французских женщинах. А в ресторане «Маяк» гостей будут развлекать приглашённые диджеи Maestro Ispanets и Sergey Sanchez. Расписание и регистрацию ищите на сайте.
Отпраздновать столетие российского джаза в Сочи
Международный фестиваль «Sochi Jazz Festival» пройдёт 14-18 сентября. В программе музыкальный парад во главе с Игорем Бутманом, выступления Ларисы Долиной, Московского джазового оркестра, группы Therr Maitz и биг-бенда «Саранск», оpen-air концерты, творческие встречи, джемы и лекции. В 2022 году фестиваль посвятили столетнему юбилею российского джаза.