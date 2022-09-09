Авторское кино, юмор и благотворительность. Рассказываем, куда сходить в Краснодарском крае взрослым и детям в эти выходные

Чем заняться с пятницы по воскресенье в Краснодарском крае: 15 предложений от редакции Юга.ру.

9 сентября

Посмотреть короткометражки на фестивале в «Кубанькино»

В Краснодар приехал сборник лучших фильмов за 12-летнюю историю фестиваля короткометражек «Арткино». В него вошли комедии «Регистраторша» и «Каждый первый», мелодрама «Забытое» и артфильм «Я закрываю глаза». Увидеть фестивальную программу можно 9 сентября в 19:00 и 10 сентября в 18:00 на Ленина, 89. Билет — 200 рублей.

Болеть за «Сочи» и слушать Ёлку

На стадионе «Фишт» в Адлере сыграют очередной футбольный матч Российской премьер-лиги. А перед сражением «Сочи» и «Динамо» болельщиков согреет выступление Ёлки. Свободных мест ещё много, цена билетов от 700 рублей. Матч начинается в 20:00. Для гостей организуют бесплатную парковку и автобусы обратно в Сочи.

10 сентября

Познакомиться с городской благотворительностью

Краснодарский фонд для подростков и взрослых с аутизмом «Открытая среда» приглашает на день открытых дверей. Руководительница фонда Анна Малова ответит на вопросы и познакомит участников с благотворительным магазином модных брендов «Открыто». А хозяйка «Чарли» расскажет о книгах про благотворительность. Начало в 11:30 на Красной, 69. Регистрация здесь.

Погрузиться в осень с симфоническим оркестром

В 19:00 Кубанский симфонический оркестр откроет музыкальный сезон в муниципальном концертном зале на Красной, 122. Под руководством дирижёра Владимира Понькина исполнят первую симфонию Шостаковича и музыку Глазунова из балета «Времена года». Стоимость билетов — 1000 рублей.

Смотреть (и покупать) красивое на «Бардак маркете»

Традиционный «Бардак» с товарами российских брендов, уличной едой и музыкой в пространстве Dvor на Калинина, 289. Маркет будет работать в эти выходные, с 12:00 до 21:00.

Цензура в тебе: исследовать отношения с телом на фотовыставке

Валентина Апостолова подготовила фотоисследование «Цензура» о том, как мужчины и женщины понимают свои тела и используют цензуру против себя.

Выставку откроют приглашённые артистки в 17:00, увидеть её можно будет до вечера воскресенья на Калинина, 339 (фотостудия LINE). Вход — донейшн.