Власти Кубани показали, как будет выглядеть «Парк достижений» в Краснодаре. Еще его назвали самым большим в крае

Парк займет территорию в 38,5 га в районе «Баскет-Холла». Чиновники показали рендеры, как он будет выглядеть

Напомним, «Парк достижений» выбрали для благоустройства по итогам рейтингового голосования за зеленые зоны. Его разобьют на территории между «Баскет-Холлом» и мультимедийным парком «Россия — Моя история» на выезде из Краснодара.

9 июня в пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила подробности о новом парке. Его разобьют на восемь функциональных зон: центральную зону, несколько площадей, аллею героев, рощу, детскую и спортивную зоны, всесезонный сад и большую поляну для пикников.

В центре парка построят площадь, фонтан и зону проката. Через всю террарию парка пройдет парадная колоннада. В зонах отдыха она будет давать тень и переходить в перголу (искусственный навес с вьющимися растения вместо крыши), на детских площадках — войдет в элементы игрового оборудования.

Также в парке собираются построить амфитеатр, «висящую в воздухе» триумфальную арку (по примеру парка «Зарядье» в Москве) и аллею славы. В парке обещают разбить рощу и высадит взрослые деревья. В спортивной зоне построят скейт-парк и скейт-путь, памп-трек и ВМХ-парк, беговые и велодорожки.