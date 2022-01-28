В Краснодаре хотят построить парк площадью 15,8 га

Начать строительство «Парка достижений» в Краснодаре хотят в 2023 году

В Краснодаре планируют построить новый парк рядом с музеем «Россия — моя история» и кластером «Город спорта». 27 января в городской Думе решили назвать зеленую зону «Парком достижений».

Напомним, весной 2021 года в Краснодаре приходилось примерно 2 кв. метра зеленых общественных пространств на человека, в то время как по закону должно быть не менее 16 кв. метров.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко отметил, что новый парк станет одним из самых больших в Краснодаре. Участок размером 15,8 га сейчас передают из краевой собственности в муниципальную — в пользование «Управления коммунального хозяйства и благоустройства».

Для сравнения: площадь Городского сада на улице Постовой в Краснодаре составляет 16 га, площадь парка у стадиона ФК «Краснодар» превышает 22 га, а площадь Чистяковской Рощи — 36 га.

Глава города рассказал, что проект поддерживает губернатор. Строительство хотят начать в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Как писали Юга.ру, в рамках этой программы в кубанской станице уже открыли парк.

Напомним, на ограждение бетонного скейт-парка в Юбилейном микрорайоне Краснодара решили выделить 599 тыс. рублей. Также в восточной части Краснодара собираются построить огромный парк развлечений, но имя инвестора пока не называют.