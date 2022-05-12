В Краснодаре, Анапе и других городах России ветераны получили продукты к 9 Мая
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь»* поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в разных городах России.
В честь праздника вместе с теплыми словами благодарности и пожеланий здоровья ветераны получили продуктовые наборы. В составе праздничных продуктовых наборов весом более 12 кг каждый — сахар, крупа, халва, подсолнечное масло, печенье и конфеты.
Всего в рамках инициативы ветеранам передали 2600 наборов в семи регионах России: Краснодаре, Анапе, Крымске, а также Ростове-на-Дону, Волгограде, Гурьевске и Санкт-Петербурге. Все наборы благополучателям адресно доставили волонтеры фонда. Общий вес переданного на благотворительные цели продовольствия составил 6,7 тонны.
Поздравление ветеранов и передачу продуктов организовали в рамках благотворительного марафона «Корзина доброты», который регулярно проводится во многих российских городах. Участвовать в таком проекте может каждый желающий: для этого надо приобрести любые не скоропортящиеся продукты и передать их волонтерам в местах проведения марафона — например, в магазинах сети «Пятёрочка». Все собранные во время акции продукты расфасовывают по равноценным наборам и направляют благополучателям.
В канун Дня Победы сотрудники Юга.ру собрали истории о своих родственниках, которые воевали во время ВОВ, а также опубликовали материал Нины Шилоносовой о том, как в 1943 году выпускник краснодарской школы пилотов совершил побег с немецкого аэродрома.
*Фонд продовольствия «Русь» — первый и самый крупный в России банк еды. Благотворительная организация практикует промышленный фудшеринг, оказывает помощь продуктами питания и прочими товарами социально незащищенным слоям населения по всей России.