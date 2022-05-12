В Краснодаре, Анапе и других городах России ветераны получили продукты к 9 Мая

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Парад в честь Дня Победы в Новороссийске © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    Парад в честь Дня Победы в Новороссийске © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь»* поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в разных городах России.

В честь праздника вместе с теплыми словами благодарности и пожеланий здоровья ветераны получили продуктовые наборы. В составе праздничных продуктовых наборов весом более 12 кг каждый — сахар, крупа, халва, подсолнечное масло, печенье и конфеты.

Всего в рамках инициативы ветеранам передали 2600 наборов в семи регионах России: Краснодаре, Анапе, Крымске, а также Ростове-на-Дону, Волгограде, Гурьевске и Санкт-Петербурге. Все наборы благополучателям адресно доставили волонтеры фонда. Общий вес переданного на благотворительные цели продовольствия составил 6,7 тонны.

Поздравление ветеранов и передачу продуктов организовали в рамках благотворительного марафона «Корзина доброты», который регулярно проводится во многих российских городах. Участвовать в таком проекте может каждый желающий: для этого надо приобрести любые не скоропортящиеся продукты и передать их волонтерам в местах проведения марафона — например, в магазинах сети «Пятёрочка». Все собранные во время акции продукты расфасовывают по равноценным наборам и направляют благополучателям.

В канун Дня Победы сотрудники Юга.ру собрали истории о своих родственниках, которые воевали во время ВОВ, а также опубликовали материал Нины Шилоносовой о том, как в 1943 году выпускник краснодарской школы пилотов совершил побег с немецкого аэродрома.

*Фонд продовольствия «Русь» — первый и самый крупный в России банк еды. Благотворительная организация практикует промышленный фудшеринг, оказывает помощь продуктами питания и прочими товарами социально незащищенным слоям населения по всей России.

Благотворительность Ветераны День Победы Продукты питания

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