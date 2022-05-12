В Краснодаре, Анапе и других городах России ветераны получили продукты к 9 Мая

В честь праздника вместе с теплыми словами благодарности и пожеланий здоровья ветераны получили продуктовые наборы. В составе праздничных продуктовых наборов весом более 12 кг каждый — сахар, крупа, халва, подсолнечное масло, печенье и конфеты.

Всего в рамках инициативы ветеранам передали 2600 наборов в семи регионах России: Краснодаре, Анапе, Крымске, а также Ростове-на-Дону, Волгограде, Гурьевске и Санкт-Петербурге. Все наборы благополучателям адресно доставили волонтеры фонда. Общий вес переданного на благотворительные цели продовольствия составил 6,7 тонны.

Поздравление ветеранов и передачу продуктов организовали в рамках благотворительного марафона «Корзина доброты», который регулярно проводится во многих российских городах. Участвовать в таком проекте может каждый желающий: для этого надо приобрести любые не скоропортящиеся продукты и передать их волонтерам в местах проведения марафона — например, в магазинах сети «Пятёрочка». Все собранные во время акции продукты расфасовывают по равноценным наборам и направляют благополучателям.