«Этические комиссии», просмотры фильма RT и методички с фотографиями трупов. Как в Краснодаре давят на студентов с «негосударственной позицией»

Тысячи студентов, преподавателей и аспирантов со всей России подписали письмо с призывом к миру. Среди подписантов есть студенты кубанских вузов. Юга.ру спросили у учащихся, с какими последствиями они столкнулись из-за политической позиции. Оказалось, их вызывали на «этические комиссии», принуждали смотреть фильм RT и пугали отчислениями. 24 февраля президент Путин объявил «специальную военную операцию» в Украине. После этого люди по всей стране вышли на улицы с призывом к миру. Их увозили в отделения полиции вместе с журналистами. СМИ вынудили отказаться от освещения акций протеста, многие издания заблокировали. Под пацифистской петицией на сайте Change.org оставили более 1,2 млн подписей, а профессиональные сообщества составляли открытые письма с требованием прекратить военную операцию. К президенту страны обратились сотрудники и учащиеся вузов, в том числе независимая исследовательница и преподавательница «Свободного университета» Белла Раппопорт и профессор НИУ ВШЭ Галина Юзефович. К утру 3 марта письмо с призывом к миру между Россией и Украиной подписали 15 тыс. 136 человек. В их числе и несколько десятков студентов Кубанского государственного университета — в гуглформе можно было указать свои данные, включая название вуза и ФИО. Мнение редакции может не совпадать с мнением спикеров. Мы делаем материалы о людях с разными позициями, чтобы дать читателям полную картину происходящего. Мы публикуем рассказы студентов анонимно под вымышленными именами, чтобы защитить их от преследования. Сотрудники редакции лично знакомы со всеми источниками. Этическая комиссия «Я подписала письмо в субботу 26 февраля, а потом пришла к подругам и сказала: меня могут отчислить, но должна же я хоть что-то сделать!», — рассказала одна из студенток факультета журналистики, Софья А. Через два дня ей позвонил куратор группы и сообщил, что девушку вызвали на «этическую комиссию» из-за письма, а перед мероприятием с ней хочет встретиться декан факультета. Прийти в университет Софья не могла, и на следующий день с ней снова связались — попросили срочно отправить скан объяснительной на имя проректора КубГУ Николая Редькина. Объяснить нужно было, почему она «подписала письмо «Против *» в связи с украинским вопросом», хотя такая формулировка в тексте не использовалась.

«Я оставила свою подпись, так как считаю недопустимым военное решение любых конфликтов. Открытые письма — законны, а свобода выражать мнение закреплена в ст. 29 Конституции РФ», — написала Софья в объяснительной. Отметим, что сам проректор Редькин, ректор КубГУ Михаил Астапов, декан журфака Валерий Касьянов и десятки сотрудников КубГУ, включая комендантов общежитий, подписали обращение в поддержку «специальной военной операции» России в Украине. Это обращение адресовано Путину от представителей образования, науки, искусства и культуры Краснодарского края. Многие подписывались больше одного раза, некоторые бюджетники пожаловались, что их просили подписать письмо на камеру, в списке есть имена сотрудников силовых ведомств и врачей, некоторые подписанты живут в других регионах и странах. Всего обращение собрало 15,8 тыс. подписей (хотя «Кубанские новости» насчитали 20 тыс.). «На бумаге мы, вроде как, демократическое государство» 1 марта студентов, выступивших за мир, пригласили в университет. «Утром приходит сообщение [от деканата]. Собирают список неких студентов в такой-то аудитории. Список очень странный — человек мало, единицы с факультетов, еще и зачем-то есть адрес прописки. Я, естественно, спрашиваю, по какому поводу собрание, ибо меня в жизни никуда не вызывали, поводов не было. Отвечают: они и сами не знают, их тоже туда вызывают. Но, учитывая события, все всё отлично понимали, по крайней мере, студенты. Было только непонятно, что за странная выборка, ведь наверняка, кроме нас, есть в университете со схожими взглядами ребята», — поделилась рассказчица с другого факультета, Алиса М. Она подписала несколько обращений, включая письмо от представителей российских вузов, 25-26 февраля. «Этим правом, насколько я знаю, могут воспользоваться все. На бумаге мы, вроде как, демократическое государство», — объяснила девушка. На мероприятии студентам сказали, что администрация университета хочет узнать и понять их мнение, поэтому беседа будет двусторонней и «ни в коем случае не репрессивной». Чтобы познакомить учащихся с «правдивой стороной» актуальных событий, им показали фильм «Донбасс: вчера, сегодня, завтра» от Russia Today. Его выпустили в декабре 2021 года. «Все построено исключительно так, чтобы надавить зрителю на чувства жалости, страха, вины. Много кадров с расчлененкой, местами неприкрытой. Обставлено, естественно, так, что во всем этом восьмилетнем конфликте Россия выступает в роли святого мудрого спасителя, остальные же стороны, включая Украину — фашисты, нацисты, звери. Все на эмоциях, слезах, даже «иностранные эксперты» взывают к эмоциям. Упор на то, что все, кроме нас, жаждут смертей и убийств. США в фильме называли четвертым рейхом», — рассказала Алиса.

Фильм смотрели молча. После этого сотрудники администрации вуза сами высказались о происходящем — говорили то же, что распространяют в методичках по учебным заведениям: о необходимости «военной операции» и неизбежности войны, которую начали бы страны НАТО без этого вмешательства. Студентов, поддерживающих «жалкие» пацифистские акции, назвали «антиинтеллигенцией», предателями родины и позором страны. Тем, кто сидел в телефонах, делали агрессивные и громкие замечания. «Проректор сказал, что наши ничтожные дела ничего не стоят и могут подождать, ведь мы смотрим очень важный фильм (опустим, что не по своей воле). Откровенно запугивал. «Представьте, как прямо сейчас из Харькова запустили бы ракету, вы бы успели за эти две минуты разве что написать маме с папой: прощайте, я вас любил», — поделилась девушка. После этого студентов призвали задать вопросы и поучаствовать в дискуссии. Никто не стал говорить. «Легко давить с позиции начальника, когда у тебя есть все рычаги давления. Еще и под боком у каждой группы студентов сидели декан и завдекана — свободой слова или благоприятной атмосферой для дискуссии даже и не пахло. Преподаватели до этой встречи не раз заявляли, что университет — место, якобы свободное от любых политических дискуссий. И тут это. Видимо, политика разрешена, но не для нас», — дополнила Алиса. Все, кто был на собрании, написали объяснительные по требованию администрации.

Они разозлили меня. Они показали, что боятся кучки студентов. Алиса М.

Девушка рассказала, что мероприятие не поменяло ее мнение об операции. «В универе учатся тысячи студентов, но ради нас, ребят, которых было в аудитории от силы штук 20, устроили такое шоу. Они боятся инакомыслия, любого. Неважно, за что ты и почему, важно, что ты не поддерживаешь решения властей. Может, они рассчитывали, что напугают меня, а я посею этот страх среди остальных. Но всех, с кем я говорила, это лишь разозлило». «Они говорили, что мы просто дети, которые боятся, что у нас не будет айфона» Подобное мероприятие для «провинившихся» студентов прошло еще как минимум один раз. Об этом Юга.ру рассказала другая подписантка из КубГУ, Екатерина С. Она поддержала письмо от лица студентов, преподавателей и аспирантов 27 или 28 февраля, а 2 марта ее вызвали на «обязательную» встречу с деканом и проректором. По ее словам, в аудитории собрали примерно 30 студентов, разговор длился полтора часа. Им тоже предложили вести диалог, чтобы студенты и администрация вуза могли обменяться мнениями о ситуации. Первым делом учащихся спросили, почему они подписали письмо. «Там отвечают: я боюсь, что у меня родственники, друзья [в Украине], я боюсь из-за санкций, я боюсь, что на нас нападут. Очень много довольно резонных причин. Началась дискуссия. Я участвовала. Всех, кто давал прикольные аргументы, затыкали, перебивали. Пару раз они говорили, что мы просто дети, которые боятся, что у нас не будет айфона — и сам этот Редькин сидит с айфоном при этом », — рассказала Екатерина. Преподаватели и администрация проговаривали, что мнение студентов важно, но им стоит познакомиться и с другой точкой зрения. Тем не менее, уже после окончания мероприятия им тоже сказали написать объяснительные. «Я подписала письмо, так как тяжело переживаю ситуацию, сложившуюся в нашей стране и мире», — написала студентка. Об угрозе отчисления никто не говорил. «Я чувствую себя злой и растерянной. Я разрываюсь, мне крайне неспокойно. Я очень сильно волнуюсь, чувствую вину за то, что ничего не делаю. Но при этом я не хочу, чтобы мои родители волновались. Я думала, то, что я сделала, [подписала письмо] — это такая безобидная вещь, я подумать не могла, [что будут последствия]», — поделилась Екатерина. Обязательная политинформация Давление на студентов не закончилось. Некоторые жаловались, что учиться стало невозможно: почти каждый преподаватель тратит время пары на обсуждение «специальной военной операции». Студенты физико-технического факультета КубГУ рассказали, что старост групп вызывали на собрание, где раздали книжки с «основными тезисами и фактами о ситуации на Украине», на страницах множество цветных фотографий с истерзанными телами. Снимки страниц распространяли среди студентов, в числе которых — несовершеннолетние первокурсники. В распоряжении редакции Юга.ру есть эти снимки.

На факультете журналистики попросили «ничего не лайкать, не репостить и не подписывать», так как студенты учатся в бюджетной организации. Им сказали, что на «этическую комиссию» вызвали нескольких человек с факультета, а рассматривать будут меры вплоть до отчисления. Об этом журналистке Юга.ру независимо друг от друга рассказали два источника. Но героине нашего текста Софье даже не сообщили о дате заседания. Друг с факультета передал ей, что преподаватели на занятиях осуждают девушку, угрожают студентам отчислением за любое нарушение новых законов и говорят, что «негосударственная позиция рассматривается как предательство». У Юга.ру есть аудиозапись с этими словами. С 5 марта в России действует пять новых законов: ст. 207.3 УК РФ (распространение фейковой информации о вооруженных силах РФ; по этой статье сразу возбуждают уголовное дело); ст. 280.3 УК РФ (публичная дискредитация вооруженных сил РФ, в том числе призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ) и связанная с ней ст. 20.3.3 КоАП РФ; статья 284.2 УК РФ (призывы к санкциям против России) и ст. 20.3.4 КоАП РФ. В Сочи по новой статье уже оштрафовали на 100 тыс. рублей девушку, которая расклеивала пацифистские стикеры, а в Краснодаре мужчина получил штраф 30 тыс. за плевок.



В кодексе корпоративной культуры КубГУ выделяют корпоративные ценности университета, среди них воспитание патриотизма и активной гражданской позиции; принципы демократичности, коллегиальности и сотрудничества. Если работники или обучающиеся университета нарушают этот кодекс, ректор может приказать провести комиссию по этике. У комиссии четыре меры воздействия: рекомендация принести публичные извинения; объявление публичного порицания; замечание; выговор. Отчисление как наказание рассматривают в случаях, когда студент совершил уголовное преступление или административное правонарушение.



Факультет журналистики не первый раз обращает пристальное внимание на внеучебную деятельность студентов. Выпускница кубанского журфака Анастасия Панькова рассказала, что во время подготовительных курсов в 2011-2012 году студентов предупреждали, что не стоит участвовать в митингах. Во время ее учебы на факультете составили «список неблагонадежных студентов» — тех, кто был подписан на страницы Алексея Навального и ЛГБТК-сообществ в соцсетях. Когда девушка сдавала диплом, ее вызвали на профилактическую беседу к декану из-за поста ВКонтакте с хештегом #журфакдурфак, но отчислением не угрожали. «Письмо «против» имеет выраженный антироссийский характер» Юга.ру отправили официальный запрос ректору КубГУ Михаилу Астапову, чтобы узнать, наказывают ли студентов за мнение о ситуации в Украине, и на каком основании им угрожают отчислением. На момент публикации ответов нет. Журналистка 93.RU Валерия Дульская заметила, что преподаватели оскорбляют в социальных сетях несогласных с «военной операцией» и спросила в пресс-службе университета, соответствует ли это этическим нормам. «В обычных условиях сотрудники и обучающиеся университета руководствуются Кодексом корпоративной культуры и классическими нормами вузовского академизма, которые предполагают уважение ко всем аргументированным точкам зрения на различные проблемы. В ситуации же специальной военной операции, которую наше государство вынуждено проводить для обеспечения своей безопасности от режима, поощряющего неонацизм и русофобию, сотрудники, преподаватели и студенты нашего государственного вуза, в целом, проявляют сплоченность и поддерживают российских военнослужащих и политическое руководство страны», — ответил первый проректор КубГУ Темыр Хагуров.

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Ректор КубГУ Михаил Астапов в интервью «Новой газете Кубани» сказал, что письмо, которое призывает к миру, подписали 78 студентов. «Да, несколько десятков наших студентов подписали письмо «против *», появившееся в Сети, которое имеет выраженный антироссийский характер. Мы встретились с ними, поговорили. Вопрос не стоял о наказании или тем более исключении. Нам было важно понять, что ими двигало, когда они подписывали это письмо». Юрист Станислав Балахничев рассказал, что учебные заведения часто вынуждают студентов, задержанных на протестных акциях или по-другому высказывающих свою позицию, отчисляться или брать академический отпуск. Угрозу отчисления используют и сотрудники полиции для психологического давления на студентов. Краткие советы от Балахничева для тех, кого хотят уволить или отчислить из-за позиции, мы привели здесь. Общую инструкцию для студентов составили адвокаты «Сетевых свобод». Юга.ру также поговорили со студенткой из КубГТУ — она подписала то же пацифистское письмо, никаких санкций со стороны университета не последовало. Студентка КубГМУ сообщила, что в вузе угрожали отчислением за посещение митингов, так как «по законодательству нашей страны это запрещено».

Юга.ру готовы предоставить КубГУ возможность дать свою трактовку событий, приведенных в статье, а также подтвердить или опровергнуть факт или угрозу применения к студентам дисциплинарных мер за высказывание мнения о ситуации в Украине, отличного от позиции государства.