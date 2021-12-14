Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы. Каков их функционал?
Цифровизация — общемировой тренд, которому следуют все современные компании. В погоне за IT-прогрессом корпорациям важно не только внедрить технологичные сервисы, но и сохранить «человеческое лицо».
«Росгосстрах» — компания со столетней историей. Чтобы у клиентов всегда была возможность обратиться за помощью к страховому специалисту, по всей стране работает более 35 тыс. профессиональных и опытных агентов. А чтобы стать мобильнее и удобнее, страховщик запустил цифровые платформы, объединяющие сервисы по тематикам.
Одна из них служит навигатором по сфере медицины, вторая поможет в «уходе» за своим авто. Обе платформы — «Мой_Сервис Авто» и «Мой_Сервис Мед» — расширяют возможности страхового полиса, но пользоваться ими могут не только клиенты страховой компании, но и все, для кого актуальна такая помощь.
Через «Мой_Сервис Авто» можно вызвать эвакуатор или автомастера когда и где угодно, запросить юридическую помощь и удаленную консультацию со специалистами, а также организовать покупку автомобиля в салоне.
«Мой_Сервис Мед» — это своего рода навигатор по государственным и частным клиникам с собственным рейтингом врачей. Он формируется на основе опроса пациентов, профессиональной квалификации и рекомендаций Высшего медицинского экспертного совета. Пользователь может быстро и бесплатно получить консультацию в чате, просмотреть список клиник и врачей нужной специализации, записаться на прием в удобный день и время или получить консультацию онлайн.
В 2022 году «Росгосстрах» планирует запустить еще один сервис, который сэкономит время и силы при операциях с недвижимостью: через него можно будет подобрать, застраховать, оформить или переоформить недвижимость, заплатить налоги на нее и даже подготовиться к ремонту.
«Мы стараемся быть современными и удобными. Несмотря на имеющийся авторитет и узнаваемость, мы не останавливаемся на достигнутом, мы постоянно растем и развиваемся, как и подобает компании, занимающей одну из лидирующих позиций. После пандемии мы довольно быстро адаптировались под изменившиеся потребности людей. А человек сегодня хочет получить все в одном месте, на одной площадке. Мы в значительной мере перешли на электронный документооборот, перенесли оформление в онлайн, а теперь еще и создали такие платформы, где это возможно», — рассказала директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Краснодарском крае Людмила Коханова.
Осенью 2021 года международная рейтинговая компания S&P повысила рейтинг финансовой устойчивости ПАО СК «Росгосстрах» до уровня ВВ+ с позитивным прогнозом.