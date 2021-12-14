Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы. Каков их функционал?

Цифровизация — общемировой тренд, которому следуют все современные компании. В погоне за IT-прогрессом корпорациям важно не только внедрить технологичные сервисы, но и сохранить «человеческое лицо».

«Росгосстрах» — компания со столетней историей. Чтобы у клиентов всегда была возможность обратиться за помощью к страховому специалисту, по всей стране работает более 35 тыс. профессиональных и опытных агентов. А чтобы стать мобильнее и удобнее, страховщик запустил цифровые платформы, объединяющие сервисы по тематикам.

Одна из них служит навигатором по сфере медицины, вторая поможет в «уходе» за своим авто. Обе платформы — «Мой_Сервис Авто» и «Мой_Сервис Мед» — расширяют возможности страхового полиса, но пользоваться ими могут не только клиенты страховой компании, но и все, для кого актуальна такая помощь.