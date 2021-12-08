Жители Краснодара и Ставрополя получат подарки за доставку из «Пятёрочки»

В период предновогодних хлопот сервис «Пятёрочка Доставка» вновь решил порадовать покупателей и запустил ставшую уже традиционной акцию с комплиментами при заказе. Подробности — в материале Юга.ру.

В рамках акции «Комплимент от «Пятёрочки» с 8 по 21 декабря включительно пользователи экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка» смогут получить в качестве комплимента приятные подарки в виде набора различных продуктов. В их числе чай, кофе, соки, специи и продукты для перекуса (батончик и орешки). Комплимент будет добавлен к заказу при покупке на сумму от 1 000 рублей.

Каждый «комплимент» доставят в отдельном крафтовом пакете вместе с товарами. Оформить доставку можно не только для себя, но и своим близким — помимо заказанных продуктов они также получат приятный сюрприз от торговой сети.

На товары в приложении доставки действуют такие же акции и скидки, как и в магазинах сети.

Заказать доставку товаров из «Пятёрочки» максимально просто. Для этого надо:

скачать и установить приложение «Пятёрочка Доставка»,

авторизоваться в приложении и ввести данные «Выручай-карты»,

выбрать товары и сделать заказ.

Приложение «Пятёрочка Доставка» доступно для скачивания в App Store или Google Play.

Сделать заказ можно в любой день недели с 9:00 до 21:00. Курьеры доставляют заказы до двери и бесконтактно передают их получателям. Стоимость доставки — 99 рублей. Внимание, количество комплиментов ограничено.