К чему подать брусничный соус и почему бруснику называют ягодой бессмертия. Готовим и готовимся к Новому году и Рождеству

Партнерский Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Новогодние праздники ежегодно ставят многих из нас в тупик — что подать на стол? Надо, чтобы было вкусно и красиво, и хотя классические оливье и селедку под шубой никто не отменял, их хочется чем-то разнообразить.

Хорошее решение — запечь в духовке птицу. Например, утка или индейка — основное блюдо рождественского стола у большинства семей в Америке, почему бы и не позаимствовать эту традицию. А к запеченной птице идеально подходит брусничный соус.

Он яркий, полезный и вкусный (это вы можете проверить сами), и конечно же его можно подавать на стол в любой день с самыми разными блюдами. О нем Юга.ру и расспросили производителя соусов «Кинто», окружив себя новогодним антуражем.

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Бруснику называют ягодой бессмертия за ее полезные свойства. Она растет в лесах и тундре, в России больше всего распространена в Сибири и северных регионах — Вологодской и Архангельской областях и в Карелии. Бруснику собирают с августа по сентябрь.

Брусника ценна богатым содержанием витаминов A, B, C, E. Еще в ней есть углеводы, каротин, дубильные вещества и органические кислоты — лимонная, салициловая, яблочная. Богата брусника и минералами — кальцием, калием, фосфором, магнием и марганцем. Поэтому с брусникой есть множество рецептов — от компота до десертов и соусов.

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Один из таких соусов можно найти в магазинах под брендом «Кинто» — его готовят из цельных ягод дикой брусники, собранной в Карелии. Соус может дополнить как блюда из мяса и птицы, так и ваш завтрак: его баланс сладости и терпкости сочетается с сырниками или творожной запеканкой. Соус на 100% натуральный — без красителей и консервантов. Его калорийность составляет 46,50 ккал на 100 граммов.

Брусничный соус — одна из самых популярных заправок для блюд по всему миру, это неотъемлемая часть современной кухни. Его особенно любят в Скандинавии, так как его родина — Швеция. Там соус добавляют к мясу, рыбе, овощам и фруктам, им заправляют салаты.

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Древние славяне считали брусничный лист особенным снадобьем. В их мифологии богиня плодородия Марена носила венок из этого растения и олицетворяла сезонные обряды умирания и воскрешения природы.

Из брусники готовили целебные чаи, настои, отвары. Напитки из растения использовались как мочегонное, что помогало при многих заболеваниях, выводя из организма вредные вещества.

Древние знахари заметили и другие целительные свойства брусники, среди них — сильное противовоспалительное и обезболивающее действие. Эти свойства брусники активно используют и современные врачи.

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
Еда Кулинария Праздники

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