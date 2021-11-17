«Холодная» печать против «горячего» лазера: 6 карточек о том, как выбрать принтер для офиса
Как выбрать принтер или МФУ для офиса — вопрос, которым рано или поздно задается любая организация. Сотрудники компаний, учебных и медицинских заведений ежедневно печатают и сканируют сотни документов. Рынок печатной техники велик, и сделать правильный выбор бывает непросто.
Юга.ру и региональное представительство Epson подготовили шесть карточек о том, почему не всегда стоит покупать самую дешевую офисную технику, как снизить затраты на электроэнергию, избавиться от знакомого многим «запаха печати», реже (и с удобством) менять картриджи.
- На что ориентироваться при покупке?
Специалисты рекомендуют оценить предполагаемую совокупную стоимость владения устройством на 3–4 года вперед — то есть учесть не только цену принтера, но и сопутствующие расходы. Может оказаться, что более дорогая техника за счет меньших затрат на эксплуатацию и обслуживание в итоге позволит существенно сэкономить.
Чтобы не ошибиться с выбором, помимо «входной» цены, нужно учесть:
- стоимость и ресурс расходных материалов (картриджи — цветные и черно-белые, емкости для отработанных чернил или тонера);
- сервисное обслуживание — замену ресурсных блоков (роликов переноса, фотобарабанов и печки);
- предполагаемый объем печати в месяц — для расчета частоты замены.
Изначально стоимость устройств Epson на основе технологии Epson Heat-Free зачастую выше, чем у аналогичных по классу моделей, но производитель уверяет, что вы заметите выгоду уже через год использования. В зависимости от модели и объемов печати экономия может составить от 20% до 50% за 3–5 лет эксплуатации.
Epson Heat-Free — технология «холодной печати». В конструкции таких устройств не используются печки и другие нагревательные элементы. Чернила попадают на бумагу благодаря точечному воздействию электрического импульса на специальный пьезоэлемент. Служит такой элемент гораздо дольше термического — он не деформируется из-за постоянного нагрева и остывания. Испытания лаборатории НИИ медицины труда им. Академика Н.Ф. Измерова подтвердили, что принтеры и МФУ на базе технологии Epson Heat-Free не выделяют при печати озон.
- Реально ли угнаться за двумя зайцами: обезопасить технику от перепадов напряжения и одновременно сэкономить на электричестве?
Чтобы внезапное отключение электроэнергии не сказалось на работе техники, ее подключают к источнику бесперебойного питания (ИБП). Чем производительнее устройство, тем больше электроэнергии оно потребляет и тем более дорогостоящий ИБП потребуется.
Лазерным принтерам для работы необходим предварительный прогрев, так как в основе их работы лежит «запекание» тонера на бумаге. Любой нагрев подразумевает повышенное энергопотребление. В струйных принтерах отсутствуют нагревательные элементы, что позволяет снизить энергопотребление до 82% по сравнению с аналогичными по классу лазерными устройствами.
Например, у довольно производительного цветного МФУ Epson WorkForce WF-C5790DWF со скоростью печати до 24 страниц в минуту, двусторонней печатью, автоподатчиком для потокового сканирования и пиковой ежемесячной нагрузкой до 45 тыс. страниц максимальная заявленная мощность при работе — 25 Вт. Лазерные устройства аналогичного класса с той же скоростью и производительностью потребляют порядка 600 Вт в режиме печати.
Данные энергопотребления можно найти в инструкции пользователя или на сайте производителя.
- В каких принтерах меньше деталей, требующих замены, — в струйных или лазерных?
Даже при высокой функциональности конструкция современных струйных принтеров довольно проста. На печатающей головке располагаются отверстия (дюзы), через которые подаются жидкие чернила. Головке передаются координаты изображения и параметры наносимого цвета. Когда она начинает двигаться, микроскопические капли чернил смешиваются в определенной пропорции, выдавливаются через дюзы и впитываются в верхний слой бумаги. Из-за отсутствия элементов «запекания» рисунка струйные принтеры имеют более компактные габариты. В струйном принтере необходимо менять:
- картриджи или контейнеры с чернилами;
- емкость для уже отработанных чернил.
При лазерной печати после обработки цифрового изображения луч переносит на поверхность фотобарабана частицы с электрическим зарядом. К ним из отдельных сопел притягивается тонер нужного цвета — мелкие разноцветные частицы порошкового пигмента наносятся на ленту. Когда бумага проходит через барабан, на нее переносится изображение. Специальная печка закрепляет нанесенный отпечаток при температуре 200 °C.
В лазерных устройствах (в зависимости от модели) к перечню деталей для замены добавляются:
- фотобарабаны (если принтер цветной, то для каждого цвета — отдельный фотобарабан);
- печка;
- лента и вал переноса;
- блок проявки.
- Удобно ли самостоятельно менять расходные материалы и ресурсные детали?
С заменой тонер-картриджа в лазерном принтере справиться довольно просто, но для замены блока печки и других ресурсных деталей чаще всего обращаются к специалистам.
С заправкой современного струйного принтера справиться значительно легче. Если говорить о настольных моделях серии «Фабрика печати», то достаточно перелить чернила из контейнера. Причем оригинальные контейнеры защищены от проливания — даже если емкость перевернется, руки и мебель останутся чистыми — специальный клапан откроется только после установки в заправочное отверстие. А чтобы пользователь не перепутал цвета, у каждой из бутылочек в струйном принтере Epson разная форма «носика».
В более скоростных и производительных аппаратах используется система картриджей или контейнеров повышенной емкости с ресурсом до 86 тыс. страниц по ISO (в зависимости от модели). Меняются они также элементарно, но для наглядности можно запустить на панели управления анимированную инструкцию.
- Можно ли избавиться от «запаха печати»?
Все, кто когда-либо работал рядом с лазерными принтерами, особенно довольно старыми, сразу узнают специфический запах, который появляется при печати. Он появляется, когда тонер припаивается к бумаге при температуре порядка 200 °C. Если для работы вы используете лазерный принтер, старайтесь как можно чаще проветривать помещение. Некоторые современные модели лишены этого недостатка, и все же перед покупкой лучше убедиться в этом заранее.
Струйные принтеры такого запаха не издают, так как рисунок наносится жидкими чернилами — печатающая головка двигается поперек листа и точечно распределяет их по бумаге.
Принтеры Epson серии «Фабрика печати» работают на основе технологии струйной пьезоэлектрической печати Epson Heat-Free. Чернила при этом выталкиваются из картриджа с помощью передачи электрического импульса, исключая нагревание краски.
- Можно ли протестировать устройство перед покупкой?
Да, такая услуга действительно доступна в некоторых фирмах. Например, тестирование для юрлиц в компании Epson проводят бесплатно. Как тестовый период помог организациям выбрать подходящие МФУ и принтеры для удобной работы, можно прочитать на сайте Epson.
Для того чтобы получить консультацию по печатной технике, подобрать решение под конкретные задачи фирмы и записаться на тестирование, нужно оформить заявку через сервис «Совет эксперта».