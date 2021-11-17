«Холодная» печать против «горячего» лазера: 6 карточек о том, как выбрать принтер для офиса

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Pressmaster, freepik.com
    © Фото Pressmaster, freepik.com

Как выбрать принтер или МФУ для офиса — вопрос, которым рано или поздно задается любая организация. Сотрудники компаний, учебных и медицинских заведений ежедневно печатают и сканируют сотни документов. Рынок печатной техники велик, и сделать правильный выбор бывает непросто.

Юга.ру и региональное представительство Epson подготовили шесть карточек о том, почему не всегда стоит покупать самую дешевую офисную технику, как снизить затраты на электроэнергию, избавиться от знакомого многим «запаха печати», реже (и с удобством) менять картриджи.

  1. На что ориентироваться при покупке?

    Специалисты рекомендуют оценить предполагаемую совокупную стоимость владения устройством на 3–4 года вперед — то есть учесть не только цену принтера, но и сопутствующие расходы. Может оказаться, что более дорогая техника за счет меньших затрат на эксплуатацию и обслуживание в итоге позволит существенно сэкономить. 

    Чтобы не ошибиться с выбором, помимо «входной» цены, нужно учесть:

    • стоимость и ресурс расходных материалов (картриджи — цветные и черно-белые, емкости для отработанных чернил или тонера);
    • сервисное обслуживание — замену ресурсных блоков (роликов переноса, фотобарабанов и печки);
    • предполагаемый объем печати в месяц — для расчета частоты замены.

    Изначально стоимость устройств Epson на основе технологии Epson Heat-Free зачастую выше, чем у аналогичных по классу моделей, но производитель уверяет, что вы заметите выгоду уже через год использования. В зависимости от модели и объемов печати экономия может составить от 20% до 50% за 3–5 лет эксплуатации.

Epson Heat-Free — технология «холодной печати». В конструкции таких устройств не используются печки и другие нагревательные элементы. Чернила попадают на бумагу благодаря точечному воздействию электрического импульса на специальный пьезоэлемент. Служит такой элемент гораздо дольше термического — он не деформируется из-за постоянного нагрева и остывания. Испытания лаборатории НИИ медицины труда им. Академика Н.Ф. Измерова подтвердили, что принтеры и МФУ на базе технологии Epson Heat-Free не выделяют при печати озон.

  1. Реально ли угнаться за двумя зайцами: обезопасить технику от перепадов напряжения и одновременно сэкономить на электричестве?

    Чтобы внезапное отключение электроэнергии не сказалось на работе техники, ее подключают к источнику бесперебойного питания (ИБП). Чем производительнее устройство, тем больше электроэнергии оно потребляет и тем более дорогостоящий ИБП потребуется.

    Лазерным принтерам для работы необходим предварительный прогрев, так как в основе их работы лежит «запекание» тонера на бумаге. Любой нагрев подразумевает повышенное энергопотребление. В струйных принтерах отсутствуют нагревательные элементы, что позволяет снизить энергопотребление до 82% по сравнению с аналогичными по классу лазерными устройствами. 

    Например, у довольно производительного цветного МФУ Epson WorkForce WF-C5790DWF со скоростью печати до 24 страниц в минуту, двусторонней печатью, автоподатчиком для потокового сканирования и пиковой ежемесячной нагрузкой до 45 тыс. страниц максимальная заявленная мощность при работе — 25 Вт. Лазерные устройства аналогичного класса с той же скоростью и производительностью потребляют порядка 600 Вт в режиме печати.

    Данные энергопотребления можно найти в инструкции пользователя или на сайте производителя.

  1. В каких принтерах меньше деталей, требующих замены, — в струйных или лазерных?

    Даже при высокой функциональности конструкция современных струйных принтеров довольно проста. На печатающей головке располагаются отверстия (дюзы), через которые подаются жидкие чернила. Головке передаются координаты изображения и параметры наносимого цвета. Когда она начинает двигаться, микроскопические капли чернил смешиваются в определенной пропорции, выдавливаются через дюзы и впитываются в верхний слой бумаги. Из-за отсутствия элементов «запекания» рисунка струйные принтеры имеют более компактные габариты. В струйном принтере необходимо менять:

    • картриджи или контейнеры с чернилами;
    • емкость для уже отработанных чернил.

    При лазерной печати после обработки цифрового изображения луч переносит на поверхность фотобарабана частицы с электрическим зарядом. К ним из отдельных сопел притягивается тонер нужного цвета — мелкие разноцветные частицы порошкового пигмента наносятся на ленту. Когда бумага проходит через барабан, на нее переносится изображение. Специальная печка закрепляет нанесенный отпечаток при температуре 200 °C.

    В лазерных устройствах (в зависимости от модели) к перечню деталей для замены добавляются:

    • фотобарабаны (если принтер цветной, то для каждого цвета — отдельный фотобарабан);
    • печка;
    • лента и вал переноса;
    • блок проявки.
  2. Удобно ли самостоятельно менять расходные материалы и ресурсные детали?


    С заменой тонер-картриджа в лазерном принтере справиться довольно просто, но для замены блока печки и других ресурсных деталей чаще всего обращаются к специалистам.

    С заправкой современного струйного принтера справиться значительно легче. Если говорить о настольных моделях серии «Фабрика печати», то достаточно перелить чернила из контейнера. Причем оригинальные контейнеры защищены от проливания — даже если емкость перевернется, руки и мебель останутся чистыми — специальный клапан откроется только после установки в заправочное отверстие. А чтобы пользователь не перепутал цвета, у каждой из бутылочек в струйном принтере Epson разная форма «носика».

    В более скоростных и производительных аппаратах используется система картриджей или контейнеров повышенной емкости с ресурсом до 86 тыс. страниц по ISO (в зависимости от модели). Меняются они также элементарно, но для наглядности можно запустить на панели управления анимированную инструкцию.

  3. Можно ли избавиться от «запаха печати»?


    Все, кто когда-либо работал рядом с лазерными принтерами, особенно довольно старыми, сразу узнают специфический запах, который появляется при печати. Он появляется, когда тонер припаивается к бумаге при температуре порядка 200 °C. Если для работы вы используете лазерный принтер, старайтесь как можно чаще проветривать помещение. Некоторые современные модели лишены этого недостатка, и все же перед покупкой лучше убедиться в этом заранее.

    Струйные принтеры такого запаха не издают, так как рисунок наносится жидкими чернилами — печатающая головка двигается поперек листа и точечно распределяет их по бумаге.

    Принтеры Epson серии «Фабрика печати» работают на основе технологии струйной пьезоэлектрической печати Epson Heat-Free. Чернила при этом выталкиваются из картриджа с помощью передачи электрического импульса, исключая нагревание краски.

  4. Можно ли протестировать устройство перед покупкой?


    Да, такая услуга действительно доступна в некоторых фирмах. Например, тестирование для юрлиц в компании Epson проводят бесплатно. Как тестовый период помог организациям выбрать подходящие МФУ и принтеры для удобной работы, можно прочитать на сайте Epson.

    Для того чтобы получить консультацию по печатной технике, подобрать решение под конкретные задачи фирмы и записаться на тестирование, нужно оформить заявку через сервис «Совет эксперта».

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