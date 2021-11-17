«Холодная» печать против «горячего» лазера: 6 карточек о том, как выбрать принтер для офиса

Специалисты рекомендуют оценить предполагаемую совокупную стоимость владения устройством на 3–4 года вперед — то есть учесть не только цену принтера, но и сопутствующие расходы. Может оказаться, что более дорогая техника за счет меньших затрат на эксплуатацию и обслуживание в итоге позволит существенно сэкономить.

Чтобы не ошибиться с выбором, помимо «входной» цены, нужно учесть:

стоимость и ресурс расходных материалов (картриджи — цветные и черно-белые, емкости для отработанных чернил или тонера);

сервисное обслуживание — замену ресурсных блоков (роликов переноса, фотобарабанов и печки);

предполагаемый объем печати в месяц — для расчета частоты замены.





Изначально стоимость устройств Epson на основе технологии Epson Heat-Free зачастую выше, чем у аналогичных по классу моделей, но производитель уверяет, что вы заметите выгоду уже через год использования. В зависимости от модели и объемов печати экономия может составить от 20% до 50% за 3–5 лет эксплуатации.