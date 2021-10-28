Боль, тревожность, выпадение волос после коронавируса. Как может помочь программа «Реабилитация после COVID-19»

В оздоровительных центрах по всему миру появилось новое направление — «Реабилитация после COVID-19». Что это за программа, кому она подходит и как работает, редакция Юга.ру узнала у сотрудников сочинского центра функциональной медицины «Medical & SPA Поляна 960».

«Постковидный синдром» Некоторых людей после перенесенного коронавируса на протяжении шести — девяти месяцев все еще продолжают беспокоить проблемы со здоровьем. Ранее об этом, по данным ТАСС, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко: «Последствия заболевания — так называемый «длинный ковид» — могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы могут включать различные системы организма. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата». Такое состояние получило название «долгий COVID-19» или «постковидный синдром». Чтобы помочь людям, которые его испытывают, в оздоровительных центрах по всему миру появляются новые программы восстановления.

По информации Роспотребнадзора после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у тех, чья работа проходит в сложных условиях. Кроме того, у некоторых появляется боль за грудиной, сердцебиение, тревога, симптомы депрессии, нарушения сна, когнитивные нарушения, боль в суставах, выпадение волос. Все это указывает на проявление постковидного синдрома и значительно ухудшает качество жизни. Пациенты с такими клиническими проявлениями нуждаются в реабилитационном лечении.

Реабилитация после COVID-19 Центр функциональной медицины «Medical & SPA Поляна 960» расположен на территории горного «Курорта Красная Поляна». Климатом и открыточными видами это место не уступает альпийским клиникам Европы. Сейчас сотрудники центра уделяют отдельное внимание гостям, переболевшим коронавирусом.

Заведующая центром Елена Александровна Солодовникова рассказывает: «Гости, являющиеся реконвалесцентами (выздоравливающими) по новой короновирусной инфекции, проходят диагностику для оценки общего состояния до реабилитации и после. Они часто жалуются на быструю утомляемость, тревогу, панические атаки, нарушение сна. Как правило, гости заранее узнают про программу и приезжают целенаправленно». После перенесенной инфекции человеку необходимо в первую очередь восстановить физическую выносливость, тонус мышц и психоэмоциональное состояние. Поэтому особый акцент в новой программе сделали на оздоровлении верхних дыхательных путей и общей детоксикации. Программы оздоровления схожи по формату и наполнению, но в зависимости от особенностей организма состав, количество и последовательность процедур может варьироваться.

«День гостя зависит от расписания, составленного для него врачом. В основном это: обучение дыхательной гимнастике, посещение спелеокамеры, физиопроцедур (магнитотерапия, лазеротерапия, курс лечебного массажа, ингаляции), ЛФК. Всё подбирается индивидуально. При необходимости проводится психологическая реабилитация», — поясняет Елена Александровна Солодовникова.

Первичная диагностика Сначала врачи проводят первичный осмотр, чтобы подобрать индивидуальный курс реабилитации. Диагностика включает в себя внушительный перечень исследований: измерение пульса и артериального давления;

измерение роста и массы тела, оценка композитного состава тела на аппарате InBody;

оценку функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем на аппарате «Кардиовизор»;

измерение сатурации крови и определение уровня глюкозы;

pro-age анкетирование;

лабораторные исследования по назначению врача-терапевта, начиная с общеклинических и заканчивая генетическими.

Лечебно-профилактические мероприятия По итогу полученных данных врач рекомендует лечение, ориентированное на индивидуальные потребности гостя. За изменениями показателей обязательно наблюдают в динамике, чтобы отследить продуктивность лечения. Лечебные мероприятия в рамках «Реабилитации после COVID-19» включают: ингаляции разной глубины проникновения частиц для улучшения состояния дыхательной системы;

витаминотерапию — внутривенное введение витаминов по показаниям для укрепления иммунитета, повышения стрессоустойчивости, ускорения обменных процессов организма;

озонотерапию — лечение озонокислородной смесью, при которой кислород дополнительно вводится в организм, минуя легкие, улучшая состояние сосудов и состава крови и повышая защитные свойства организма;

лазеротерапию при заболеваниях верхних дыхательных путей — воздействие на иммунокомпетентные органы для стимуляции иммунитета;

сухую иммерсию — бесконтактное погружение в ванну со специальной мембраной для тонизирования периферических нервных окончаний и улучшения микроциркуляцию крови;

галотерапию — посещение соляной пещеры, препятствующее застойным явлениям в легких и улучшающее дренажную функцию легких;

кислородные коктейли, озонированную и минеральную питьевую воду;

рекомендации по правильному питанию;

выведение токсинов из организма при помощи медицинских растворов, путем капельниц, лаважа Маткевича и других методов, показанных конкретному пациенту.

В комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий центра, прежде всего, включены физиотерапевтические процедуры — аппаратная физиотерапия и медицинские массажи. С помощью слабого переменного тока аппараты доставляют через кожу лекарственные средства. Это помогает активизировать кровоснабжение и процессы обмена веществ в органах и тканях, уменьшить их отечность и нормализовать давление. Медицинский массаж не только помогает расслабиться, но и улучшает микроциркуляцию крови — мышцы и внутренние органы получают дополнительное питание. Продолжительность программы может составлять 3, 5, 7, 10 или 14 дней, а ее стоимость — 3400 руб. в сутки. Записаться на процедуры или получить консультацию специалиста можно по телефону 8 (862) 245 50 23

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