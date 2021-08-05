Александр Клячин расширяет гостиничную империю

Компании инвестора Александра Клячина проводят модернизацию Metropol Grand Hotel Gelendzhik и других рекреационных объектов на юге России. «Метрополь» на Черном море Компания Александра Клячина ООО «Метрополь Эссет Менеджмент» превращает бывший Kempinski Grand Hotel в Metropol Grand Hotel Gelendzhik. Предыдущий собственник не смог вернуть взятый кредит на его постройку. До проведения торгов по конкурсной продаже отеля компания Клячина по решению конкурсного управляющего взяла на себя управление объектом и уже начала ребрендинг. Эксперты сходятся во мнении, что именно «Метрополь Эссет Менеджмент» станет в итоге собственником пятизвездочной жемчужины Геленджика. Никто из отелей в курортном городе не предлагает таких условий: 8 га живописной территории с отдельным закрытым пляжем, восемь ресторанов, три бассейна, SPA и фитнес-центр с профессиональными тренировочными системами, два теннисных корта и пять залов для мероприятий. В Краснодарском крае уже хорошо известны туристические объекты сети Александра Клячина — это Azimut Hotelsна горнолыжном курорте «Роза Хутор». Здесь открыто сразу пять гостиничных комплексов в доступной категории 3*. Гостиницы расположены рядом с подъемниками, прямо на набережной реки Мзымта. Это Azimut Отель FREESTYLE, Valset Sport и Valset Home. В еще двух — Valset Center и Valset Premium от Azimut Роза Хутор 3* — сейчас полным ходом идет реновация. Их планируют открыть к зимнему горнолыжному сезону.

Клячин будет развивать санатории РЖД В ноябре 2020 года Александр Клячин на торгах за 6,67 млрд рублей приобрел сеть санаториев «РЖД-Здоровье». Она включает 19 комплексов в Краснодарском и Алтайском краях, Московской и Калининградской областях, Приволжье, Зауралье и Кавказских Минеральных Водах. Санатории войдут в ГК «Гледен Инвест», управляющую объектами недвижимости предпринимателя. На территории Краснодарского края расположено более трети всей санаторной сети: четыре комплекса в Сочи («Черноморье», «Мыс Видный», «Октябрьский», «Ивушка»), санаторий «Зеленый гай» в Туапсинском районе, «Аквамарин» в Анапе и «Солнечный» в Кабардинке. Пока не называются точные цифры инвестиций для обустройства приобретенных площадок. Компания проводит аудит каждого санатория, исследует конструкции зданий, состояние инженерной сети, внутреннее устройство помещений и много другое. После этого начнется работа по приведению объектов в состояние, отвечающее требованиям управленцев из «Метрополя» и «Азимут».

Новые проекты должны повторить успех сети «Азимут» и Метрополь» Компании инвестора Александра Клячина имеют огромный опыт по увеличению капитализации и рентабельности объектов. Сеть Azimut Hotels во многом строилась на проектах реновации. В бывших советских гостиницах проводился капитальный ремонт, внедрялись в практику единые стандарты управления. В результате под управлением Azimut Hotels они начинали приносить прибыль и сегодня пользуются популярностью у деловых туристов и простых путешественников. В «Азимут» также входят отели в шести городах Германии, в Вене (Австрия) и Нетании (Израиль). Отель «Метрополь» — одна из визитных карточек Москвы. Гостиница была построена по инициативе известного предпринимателя Саввы Мамонтова на рубеже 19-20 веков. Она была оснащена диковинными по тем временам техническими новинками — лифты, холодильники, телефоны, централизованная подача горячей воды в номерах. Савва Морозов привлек к оформлению здания великого Врубеля, который создал уникальные витражи и панно на фасаде гостиницы. В августе 2012 года Александр Клячин приобрел гостиницу «Метрополь» у мэрии Москвы по рекордной цене 8,8 млрд руб. (около 280 млн долларов). Новый собственник взял на себя обязательство по сохранению этого историко-архитектурного памятника, в котором сегодня останавливаются главы стран, мировые знаменитости мира искусства и моды.