Разделяй и сдавай. В Сочи появилось 12 новых автоматов для сбора ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок

Установленные в магазинах фандоматы принимают ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки из-под напитков любых цветов объемом до 2,5 литра. Собранное вторсырье будут отправлять на перерабатывающие предприятия, чтобы в дальнейшем изготавливать из него различные бытовые материалы.

Торговая сеть «Пятёрочка» установила в магазинах в Сочи 12 фандоматов — автоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Фандоматы установлены в магазинах «Пятёрочка» по адресам:

Сочи, ул. Войкова, 20, п.10, 11;

Сочи, ул. Параллельная, 10;

Сочи, ул. Ивановская, 2г;

Сочи, ул. Ивановская, 2а;

Сочи, ул. Новогорная, 1а;

Сочи, ул. Демократическая, 45;

Сочи, ул. Виноградная, 22/1;

Сочи, ул. Водораздельная, 2;

Сочи, ул. Чехова, 52д;

Сочи, с. Веселое, ул. Мира, 5;

Сочи, с. Орел-Изумруд, ул. Банановая, 9/2;

Адлер, ул. Мира, 27.

Также Эльвира Бекташева сообщила, что в поддержку этого направления торговая сеть запустила специальный сайт eco.5ka.ru. На сайте можно узнать, как своими простыми действиями каждый из нас может помочь природе — правильно утилизировать отходы, чтобы сделать планету чище и снизить нагрузку на экологию. Там же есть карта с ближайшими пунктами приема вторсырья.

Кстати, фандоматы «Пятёрочки» появились не только в Сочи. В конце июня торговая сеть установила такие аппараты в семи магазинах Краснодара по адресам: