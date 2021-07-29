Разделяй и сдавай. В Сочи появилось 12 новых автоматов для сбора ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок
Торговая сеть «Пятёрочка» установила в магазинах в Сочи 12 фандоматов — автоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
Проект призван стимулировать ответственное потребление и поощрять стремление покупателей торговой сети к раздельному сбору отходов. Подробнее — в материале портала Юга.ру.
Установленные в магазинах фандоматы принимают ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки из-под напитков любых цветов объемом до 2,5 литра. Собранное вторсырье будут отправлять на перерабатывающие предприятия, чтобы в дальнейшем изготавливать из него различные бытовые материалы.
Инструкция по использованию фандомата размещена на экране каждого аппарата.
Фандоматы установлены в магазинах «Пятёрочка» по адресам:
- Сочи, ул. Войкова, 20, п.10, 11;
- Сочи, ул. Параллельная, 10;
- Сочи, ул. Ивановская, 2г;
- Сочи, ул. Ивановская, 2а;
- Сочи, ул. Новогорная, 1а;
- Сочи, ул. Демократическая, 45;
- Сочи, ул. Виноградная, 22/1;
- Сочи, ул. Водораздельная, 2;
- Сочи, ул. Чехова, 52д;
- Сочи, с. Веселое, ул. Мира, 5;
- Сочи, с. Орел-Изумруд, ул. Банановая, 9/2;
- Адлер, ул. Мира, 27.
Эльвира Бекташева, начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка»: — Установка фандоматов в магазинах — это хороший способ привлечь внимание и рассказать нашим гостям о важности раздельного сбора отходов, сформировать культуру ответственного потребления. Таким образом мы создаем дополнительные возможности для экологичного образа жизни и формирования полезных «зеленых» привычек у наших гостей. Рады, что наши инициативы находят отклик у гостей и способствуют тому, чтобы количество отходов, которые попадают на полигоны, сокращалось.
Также Эльвира Бекташева сообщила, что в поддержку этого направления торговая сеть запустила специальный сайт eco.5ka.ru. На сайте можно узнать, как своими простыми действиями каждый из нас может помочь природе — правильно утилизировать отходы, чтобы сделать планету чище и снизить нагрузку на экологию. Там же есть карта с ближайшими пунктами приема вторсырья.
Кстати, фандоматы «Пятёрочки» появились не только в Сочи. В конце июня торговая сеть установила такие аппараты в семи магазинах Краснодара по адресам:
- ул. Старокубанская,139;
- ул. Октябрьская, 181/2, корп. 3;
- ул. Южная, 28;
- ул. Героев-Разведчиков, 15;
- ул. Героев Разведчиков, 8, стр. 2;
- ул. Черкасская, 72/1;
- ул. Командорская, 1А.