Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска

Краснодарский край

Распечатать

«Пятёрочка» благоустроила в Новороссийске прилегающие территории трех магазинов и создала функциональный арт-объект во дворе городского Дворца культуры.

В начале июня торговая сеть запустила в городе конкурс инициатив среди сотрудников магазинов и молодежи, по итогам которого проекты четырех победивших заявок были реализованы в городском пространстве. Подробности — в материале портала Юга.ру.

Первым из них стал арт-объект «АРХРАПАН», посвященный одному из местных символов — рапане. Его придумали и спроектировали на базе молодежного центра «Вектор», участники которого организовали школу городских инициатив и провели серию семинаров и дискуссий о ценностях и проблемах города, трендах территориального развития и практиках тактической урбанистики. Функциональный арт-объект установили во дворе городского Дворца культуры, его можно использовать и как место для отдыха.

Еще три проекта касались благоустройства прилегающих к магазинам территорий. Так, на стене вдоль городского пляжа в районе набережной и магазина «Пятёрочка» на улице Адмирала Серебрякова, 27 появились яркие масштабные граффити. Рядом с магазином на улице Исаева, 4 появились лавочки, клумбы и уличная экспозиция детских рисунков старейшей в городе художественной школы им. С. Д. Эрзье. Стену магазина «Пятёрочка» на улице Героев Десантников, 34 украсил яркий рисунок.

«Здорово, что в городских пространствах появляются экспозиции, и их видят прохожие. Настоящая галерея», — отметила замдиректора детской художественной школы им. Эрзье Марина Горчакова.

Читайте также:

По словам руководителя проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерины Демешко, магазины сети являются частью городской инфраструктуры. Она считает, что красивое оформление и благоустройство прилегающих территорий — это в том числе и забота о покупателях, которым будет приятно заходить за покупками, да и просто прогуливаться рядом: «Поэтому мы стремимся способствовать тому, чтобы дворы, скверы и другие места для отдыха и прогулок рядом с нашими магазинами становились уютнее, красивее и удобнее. Отрадно, что эту инициативу с воодушевлением поддержали сотрудники «Пятёрочки».

Конкурс получил хороший отклик у сотрудников сети. Всего на рассмотрение жюри, в состав которого вошел и главный архитектор Новороссийска, было направлено более 20 заявок от 19 магазинов.

Дарья Прямичкина, директор магазина «Пятёрочка» на улице Адмирала Серебрякова, 27: — Хочется сказать огромное спасибо за эту возможность. Раньше я радовалась, наблюдая восход по дороге на работу, а теперь еще любуюсь этой стеной. Яркая и красивая, она поднимает настроение как минимум нашей команде, да и всему городу, надеюсь.

Еда Искусство Продукты питания стрит-арт

Новости

Строительство второй очереди дороги в обход Майкопа обещают закончить в 2021 году
В Новороссийске открылся надувной аквапарк в открытом море
Автобус с пассажирами врезался в самосвал на Ростовском шоссе Краснодара
В Краснодаре из-за повреждения канализации застройщиком без воды остались жители нескольких улиц
«Я как гражданин Российской Федерации не приемлю ЛГБТ». Хозяйка гостиницы в Анапе попыталась объяснить свою агрессию в адрес постояльцев
На курортах Кубани за неделю резко выросла заболеваемость ковидом

Лента новостей

Шедевр или хлам?
Вчера, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Сегодня, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска
Сегодня, 09:00
Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска

Реклама на портале