Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска
«Пятёрочка» благоустроила в Новороссийске прилегающие территории трех магазинов и создала функциональный арт-объект во дворе городского Дворца культуры.
В начале июня торговая сеть запустила в городе конкурс инициатив среди сотрудников магазинов и молодежи, по итогам которого проекты четырех победивших заявок были реализованы в городском пространстве. Подробности — в материале портала Юга.ру.
Первым из них стал арт-объект «АРХРАПАН», посвященный одному из местных символов — рапане. Его придумали и спроектировали на базе молодежного центра «Вектор», участники которого организовали школу городских инициатив и провели серию семинаров и дискуссий о ценностях и проблемах города, трендах территориального развития и практиках тактической урбанистики. Функциональный арт-объект установили во дворе городского Дворца культуры, его можно использовать и как место для отдыха.
Еще три проекта касались благоустройства прилегающих к магазинам территорий. Так, на стене вдоль городского пляжа в районе набережной и магазина «Пятёрочка» на улице Адмирала Серебрякова, 27 появились яркие масштабные граффити. Рядом с магазином на улице Исаева, 4 появились лавочки, клумбы и уличная экспозиция детских рисунков старейшей в городе художественной школы им. С. Д. Эрзье. Стену магазина «Пятёрочка» на улице Героев Десантников, 34 украсил яркий рисунок.
«Здорово, что в городских пространствах появляются экспозиции, и их видят прохожие. Настоящая галерея», — отметила замдиректора детской художественной школы им. Эрзье Марина Горчакова.
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По словам руководителя проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерины Демешко, магазины сети являются частью городской инфраструктуры. Она считает, что красивое оформление и благоустройство прилегающих территорий — это в том числе и забота о покупателях, которым будет приятно заходить за покупками, да и просто прогуливаться рядом: «Поэтому мы стремимся способствовать тому, чтобы дворы, скверы и другие места для отдыха и прогулок рядом с нашими магазинами становились уютнее, красивее и удобнее. Отрадно, что эту инициативу с воодушевлением поддержали сотрудники «Пятёрочки».
Конкурс получил хороший отклик у сотрудников сети. Всего на рассмотрение жюри, в состав которого вошел и главный архитектор Новороссийска, было направлено более 20 заявок от 19 магазинов.
Дарья Прямичкина, директор магазина «Пятёрочка» на улице Адмирала Серебрякова, 27: — Хочется сказать огромное спасибо за эту возможность. Раньше я радовалась, наблюдая восход по дороге на работу, а теперь еще любуюсь этой стеной. Яркая и красивая, она поднимает настроение как минимум нашей команде, да и всему городу, надеюсь.