Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска

«Пятёрочка» благоустроила в Новороссийске прилегающие территории трех магазинов и создала функциональный арт-объект во дворе городского Дворца культуры. В начале июня торговая сеть запустила в городе конкурс инициатив среди сотрудников магазинов и молодежи, по итогам которого проекты четырех победивших заявок были реализованы в городском пространстве. Подробности — в материале портала Юга.ру. Первым из них стал арт-объект «АРХРАПАН», посвященный одному из местных символов — рапане. Его придумали и спроектировали на базе молодежного центра «Вектор», участники которого организовали школу городских инициатив и провели серию семинаров и дискуссий о ценностях и проблемах города, трендах территориального развития и практиках тактической урбанистики. Функциональный арт-объект установили во дворе городского Дворца культуры, его можно использовать и как место для отдыха.

Еще три проекта касались благоустройства прилегающих к магазинам территорий. Так, на стене вдоль городского пляжа в районе набережной и магазина «Пятёрочка» на улице Адмирала Серебрякова, 27 появились яркие масштабные граффити. Рядом с магазином на улице Исаева, 4 появились лавочки, клумбы и уличная экспозиция детских рисунков старейшей в городе художественной школы им. С. Д. Эрзье. Стену магазина «Пятёрочка» на улице Героев Десантников, 34 украсил яркий рисунок. «Здорово, что в городских пространствах появляются экспозиции, и их видят прохожие. Настоящая галерея», — отметила замдиректора детской художественной школы им. Эрзье Марина Горчакова.