Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки. 6 вопросов проктологу, которые вы стеснялись задать

Тема здоровья прямой кишки и анального отверстия — одна из самых табуированных, когда речь идет о человеческом теле. Люди, как правило, стесняются ее, а между тем своевременное посещение проктолога может вернуть ощущение комфорта, а порой и буквально спасти вам жизнь.

Специально для Юга.ру на шесть самых важных вопросов отвечает врач-онколог высшей категории, колопроктолог Клиники Екатерининская, хирург с опытом работы более 15 лет, кандидат медицинских наук Никита Жижин. Это короткий текст, в котором мы оставили самое главное, что надо знать, — а детали всегда лучше обсудить с врачом индивидуально.

На прием к колопроктологу можно записаться по телефону +7 (861) 205-45-23 или через сайт Клиники Екатерининская. Центр работает 6 дней в неделю, включая субботу.

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