Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки. 6 вопросов проктологу, которые вы стеснялись задать
Тема здоровья прямой кишки и анального отверстия — одна из самых табуированных, когда речь идет о человеческом теле. Люди, как правило, стесняются ее, а между тем своевременное посещение проктолога может вернуть ощущение комфорта, а порой и буквально спасти вам жизнь.
Никита Жижин
Специально для Юга.ру на шесть самых важных вопросов отвечает врач-онколог высшей категории, колопроктолог Клиники Екатерининская, хирург с опытом работы более 15 лет, кандидат медицинских наук Никита Жижин. Это короткий текст, в котором мы оставили самое главное, что надо знать, — а детали всегда лучше обсудить с врачом индивидуально.
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Что делать, если я стесняюсь?
Важно понять, что прямая кишка и анальное отверстие — это такие же части вашего тела, как и остальные. Вы ведь ходите к терапевту, если подозреваете, что заболели, и идете к стоматологу, когда болит зуб? Этот простой принцип применим и здесь. Терпеть дискомфорт и заниматься самолечением точно не стоит. К тому же врачу-колопроктологу понятно ваше беспокойство: все, что вы будете с ним обсуждать, не выйдет за пределы кабинета, как и предписывает врачебная тайна. Если восприятие аноректальной зоны и похода к колопроктологу сразу поменять сложно, то можно просто дать себе установку: болит — надо показаться врачу. Бояться осмотра тоже не стоит. Есть и анестетики, и специальные приборы, чтобы проводить его аккуратно.
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Когда нужно обратиться к врачу?
Посетить кабинет колопроктолога стоит, если:
• появились непривычные дискомфортные ощущения в области прямой кишки и анального отверстия;
• есть боль внизу живота и в прямой кишке, в том числе боль при опорожнении кишечника;
• наблюдаются любые выделения крови из анального канала, в том числе на туалетной бумаге;
• вы ощущаете зуд и жжение.
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Обязательно ли делать колоноскопию?
Да — когда врачу необходимо провести полное обследование. Колоноскопия позволяет увидеть даже самые незначительные изменения слизистой прямой и толстой кишки и — при необходимости — взять биопсию и посмотреть, что происходит в стенке толстой кишки. Если вы волнуетесь перед процедурой, всегда можно перестраховаться — в Центре колопроктологии Клиники Екатерининская колоноскопию делают «во сне» или под внутривенной седацией. Пациент заснул — врачи все посмотрели — пациент проснулся без стресса, а доктор получил необходимые данные о состоянии слизистой.
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Можно ли заниматься анальным сексом?
Можно, если нет проблем с прямой кишкой — геморроя, трещин, болезненных ощущений, а также не было операций на кишке или в перианальной области. Очень важна «двухуровневая подготовка» — психологическая и физиологическая: оба партнера должны чувствовать себя комфортно. Не забывайте, что это очень нежная и чувствительная область. Обязательно использовать презервативы и лубриканты на силиконовой основе (силиконовая смазка делает воздействие на слизистую более аккуратным). Если после анального последует вагинальное проникновение, презерватив необходимо поменять, чтобы не перенести кишечную флору в слизистую влагалища. Нельзя заниматься анальным сексом без предохранения, для обоих партнеров высок риск заразиться инфекциями, передающимися половым путем.
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Как не пропустить рак прямой кишки на ранней стадии?
• периодически сдавать анализ кала на скрытую кровь (например при диспансеризации — раз в три года до 39 лет и ежегодно после 40 лет);
• делать колоноскопию, если это рекомендует врач;
• незамедлительно обращаться к врачу при появлении выделений, дискомфорта, неприятных или болезненных ощущений.
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Реально ли быстро вылечить геморрой?
Реально при своевременном обращении к врачу. На начальной стадии заболевания можно обойтись инъекционными способами (склерозирование) или латексным кольцом (лигирование). В результате этих манипуляций узел усыхает и со временем выходит из прямой кишки естественным образом. Врачи также используют инфракрасную фотокоагуляцию геморроидальных узлов, лазерное и радиоволновое лечение. В таком случае ликвидация геморроидального узла занимает в среднем 15–25 минут, после чего пациент может вернуться к своему обычному образу жизни уже через сутки (конечно, соблюдая все рекомендации).
На прием к колопроктологу можно записаться по телефону +7 (861) 205-45-23 или через сайт Клиники Екатерининская. Центр работает 6 дней в неделю, включая субботу.
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