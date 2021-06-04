Вах, как вкусно! 7 фактов о соусе ткемали
Ароматный соус с пикантной кислинкой и пряными нотками — это он, ткемали. С ним по-новому раскроется вкус привычных блюд.
Компания «Дарсил» создает вкуснейшие соусы уже более 20 лет. Вместе с Юга.ру производитель рассказывает, чем хорош ткемали, из чего и как его готовят, с какими блюдами подают.
Как появился соус ткемали
Родиной ткемали считается Грузия. Как и когда местные жители начали сочетать кислые плоды сливы с пряностями и травами, точно сказать нельзя. Предположительно, такое применение плодам нашли по необходимости — из-за обильных урожаев. Слива неприхотлива и очень распространена в этом климате, так что на Кавказе у многих семей есть собственный рецепт соуса и редкий прием пищи обходится без ткемали на столе. Он, без преувеличения, воплощает в себе национальные гастрономические традиции жителей Грузии.
Оригинальный рецепт
В основе лежит дикорастущая кислая слива (алыча). Ее заливают водой и варят около получаса, затем протирают через сито или дуршлаг, убрав кожуру и косточки. Получившееся пюре снова ставят на огонь и доводят до консистенции сметаны. Затем добавляют чеснок и острый перец, а также различные пряные травы, например, кориандр, кинзу, укроп.
Полезные свойства соуса
Ткемали не только вкусен, но и полезен: соус улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Все это происходит благодаря сливе, которая содержит органические кислоты, витамины и микроэлементы, минералы, дубильные вещества, каротин.
Витамин С помогает улучшить кровообращение и работу центральной нервной системы. Витамин Е защищает организм от свободных радикалов и участвует в профилактике онкологических заболеваний и атеросклероза.
Тиамин (В1) участвует в транспортировке необходимой для работы мозга глюкозы. Рибофлавин (В2) необходим для образования эритроцитов, регуляции роста и репродуктивных функций.
Никотиновая кислота помогает преобразовывать сахар и жир в энергию. Пектин выводит токсины и тяжелые металлы, которые годами накапливаются в организме. Рутин повышает прочность стенок капилляров, уравновешивает частоту сердечного ритма и артериального давления.
Все еще удивляетесь, почему ни одно застолье в Грузии не обойдется без ткемали?
Кому стоит ограничивать потребление ткемали
Как было сказано выше, соус готовят из кислых ягод, поэтому с ним стоит быть осторожнее людям с заболеваниями желудка и кишечника. Других противопоказаний у ткемали нет.
Вековые традиции
Сегодня соус готовят из сливы разных сортов, поэтому он может быть красным, желтым или зеленым. Виды и цвета существовали такие, какая слива во дворе уродилась. Но зеленая была всегда. Что касается современного способа приготовления, то это более тщательный отбор по содержанию кислотности, вкуса и эстетики цвета.
К каким блюдам подавать ткемали
Зеленый соус отлично сочетается с легкими продуктами: молодым картофелем, камбалой, барабулькой или форелью, птицей. С ним готовят чакапули (блюдо из молодой баранины или телятины), в составе которого много зелени. Красный и желтый — для более тяжелых блюд, например, шашлыка. Кроме того, красный ткемали — неотъемлемый ингредиент острого супа харчо, а зеленый — закуски лобио.
Приготовление в домашних условиях
Приготовить настоящий грузинский соус по классическому рецепту у себя дома довольно просто, необходимо только найти на рынке саму сливу ткемали или алычу. На зиму можно также заготовить пюре из ткемали и в нужный момент просто заправить его всеми необходимыми специями, свежим чесноком и зеленью.