Вах, как вкусно! 7 фактов о соусе ткемали

Ароматный соус с пикантной кислинкой и пряными нотками — это он, ткемали. С ним по-новому раскроется вкус привычных блюд. Компания «Дарсил» создает вкуснейшие соусы уже более 20 лет. Вместе с Юга.ру производитель рассказывает, чем хорош ткемали, из чего и как его готовят, с какими блюдами подают. Как появился соус ткемали Родиной ткемали считается Грузия. Как и когда местные жители начали сочетать кислые плоды сливы с пряностями и травами, точно сказать нельзя. Предположительно, такое применение плодам нашли по необходимости — из-за обильных урожаев. Слива неприхотлива и очень распространена в этом климате, так что на Кавказе у многих семей есть собственный рецепт соуса и редкий прием пищи обходится без ткемали на столе. Он, без преувеличения, воплощает в себе национальные гастрономические традиции жителей Грузии.

Оригинальный рецепт В основе лежит дикорастущая кислая слива (алыча). Ее заливают водой и варят около получаса, затем протирают через сито или дуршлаг, убрав кожуру и косточки. Получившееся пюре снова ставят на огонь и доводят до консистенции сметаны. Затем добавляют чеснок и острый перец, а также различные пряные травы, например, кориандр, кинзу, укроп. Полезные свойства соуса Ткемали не только вкусен, но и полезен: соус улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Все это происходит благодаря сливе, которая содержит органические кислоты, витамины и микроэлементы, минералы, дубильные вещества, каротин. Витамин С помогает улучшить кровообращение и работу центральной нервной системы. Витамин Е защищает организм от свободных радикалов и участвует в профилактике онкологических заболеваний и атеросклероза. Тиамин (В1) участвует в транспортировке необходимой для работы мозга глюкозы. Рибофлавин (В2) необходим для образования эритроцитов, регуляции роста и репродуктивных функций. Никотиновая кислота помогает преобразовывать сахар и жир в энергию. Пектин выводит токсины и тяжелые металлы, которые годами накапливаются в организме. Рутин повышает прочность стенок капилляров, уравновешивает частоту сердечного ритма и артериального давления. Все еще удивляетесь, почему ни одно застолье в Грузии не обойдется без ткемали?