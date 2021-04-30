Красивые ноги: вопрос жизни и смерти. Почему лечение варикоза важнее, чем кажется
Для многих венозные сеточки прежде всего эстетическая проблема, поэтому и вспоминают о ней с приходом первых теплых деньков, когда хочется надеть шорты или короткую юбку.
Но что дальше? Постоянно болят и отекают ноги, тяжело ходить и видны выступающие узелки вен? Да, дело и правда не только в красоте. Варикоз — это проявление нарушения венозного кровотока, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до смерти. Лечить эту болезнь проще и быстрее как раз на «эстетической» стадии, когда еще ничего не болит.
На главные вопросы о симптомах, стадиях и лечении варикоза ответил сердечно-сосудистый хирург Центра флебологии Клиники Екатерининская, врач высшей категории с опытом работы более 15 лет Владимир Бурлаков.
-
На какие симптомы нужно обратить внимание?
Ощущение тяжести к концу дня, «сосудистые звездочки», легкая отечность и даже судороги по ночам на начальных стадиях варикоза не всегда мотивируют пациентов обратиться к врачу. Но когда появляются «вздувшиеся» вены в области голени, тогда уже начинается беспокойство и развитие комплексов. Без адекватного лечения заболевание прогрессирует.
-
Варикоз — это все-таки заболевание?
Да. Выступающие венозные узелки и телеангиоэктазии, то есть сосудистые сеточки — это лишь первая стадия варикозной болезни ног. Всего их шесть. Уже к четвертой стадии появляются трофические изменения на коже и в подкожно-жировой клетчатке в виде темных пятен и незаживающих дефектов в области голени, а к шестой — формируются открытые язвы. В таком случае вернуть ногам здоровый вид крайне сложно. Более того, запущенная варикозная болезнь может привести к развитию тромбоэмболии легочной артерии вплоть до летального исхода.
-
Можно ли его игнорировать?
Нет. Пациенты оттягивают посещение врача-флеболога, начинают самостоятельный прием таблеток и применение мазей. Но надо понимать, что эти меры могут в лучшем случае лишь замедлить ход развития варикоза, но не повернут болезнь вспять и не дадут желаемого эффекта.
-
Как лечить варикоз?
Мы собрали в Центре флебологии все современные методы лечения, которые уже доказали свою эффективность. Женщине или мужчине нужно уделить своим ногам всего 1 день, чтобы избавиться от проявлений варикозной болезни. И за этот день мы успеем все — и провести качественное обследование, и устранить проблему. Начинается лечение с консультации врача-флеболога. Следующий этап — УЗИ для оценки венозного кровотока и анализы. После обследования составляется план лечения и обсуждаются все этапы.
Мы стараемся максимально сокращать период восстановления после вмешательств и сохранить красоту пациентов, поэтому специализируемся на малоинвазивных методиках лечения. К ним относится склеротерапия, которая позволяет без операции с помощью инъекций препарата-склерозанта на ранних стадиях варикоза избавиться от болезни и «стереть» венозные сеточки. Варикозно измененные вены исчезают прямо на глазах во время процедуры.
-
А если у пациента поздняя стадия?
Для устранения варикозной болезни мы также применяем эндовазальную лазерную коагуляцию вен (ЭВЛК) и минифлебэктомию, после которых не требуется накладывать швы, и пациенту не придется «выпадать» из своего привычного образа жизни.
В нашем распоряжении есть двукольцевые лазерные световоды от немецкого производителя Biolitec, которые позволяют безопасно и эффективно выполнять коагуляцию на вене любого диаметра даже в случае запущенной стадии заболевания. Все вмешательства осуществляются через маленькие проколы микрохирургическими инструментами. Уже через час после таких манипуляций пациент может покинуть клинику.
-
Как проходит реабилитация?
Специалисты Центра флебологии стараются максимально сокращать период восстановления. Реабилитация после малоинвазивного лечения длится, как правило, 2-3 недели. На протяжении этого периода пациенту следует носить компрессионные чулки, которые поможет подобрать врач-флеболог. Визуально современное компрессионное белье не отличается от обычного. Посещения сауны и бани, приседания с большим весом и другие чрезмерные физические нагрузки придется отложить, а вот количество прогулок на свежем воздухе надо увеличить — врачи рекомендуют сразу после операции идти домой пешком. В остальном образ жизни особо не изменится.
Чтобы избавиться от варикоза и вернуть своим ногам легкость, можно записаться к врачу Центра флебологии по телефону +7 (861) 202-0-202 или через сайт Клиники Екатерининская. Центр флебологии работает 6 дней в неделю, включая субботу.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с лицензией от 21.08.2020 № ЛО-23-01-014758.