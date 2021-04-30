Почему лечение варикоза важнее, чем кажется

Для многих венозные сеточки прежде всего эстетическая проблема, поэтому и вспоминают о ней с приходом первых теплых деньков, когда хочется надеть шорты или короткую юбку.

Но что дальше? Постоянно болят и отекают ноги, тяжело ходить и видны выступающие узелки вен? Да, дело и правда не только в красоте. Варикоз — это проявление нарушения венозного кровотока, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до смерти. Лечить эту болезнь проще и быстрее как раз на «эстетической» стадии, когда еще ничего не болит.

На главные вопросы о симптомах, стадиях и лечении варикоза ответил сердечно-сосудистый хирург Центра флебологии Клиники Екатерининская, врач высшей категории с опытом работы более 15 лет Владимир Бурлаков.