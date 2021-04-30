Красивые ноги: вопрос жизни и смерти. Почему лечение варикоза важнее, чем кажется

Партнерский Краснодарский край

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Для многих венозные сеточки прежде всего эстетическая проблема, поэтому и вспоминают о ней с приходом первых теплых деньков, когда хочется надеть шорты или короткую юбку.

Но что дальше? Постоянно болят и отекают ноги, тяжело ходить и видны выступающие узелки вен? Да, дело и правда не только в красоте. Варикоз — это проявление нарушения венозного кровотока, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до смерти. Лечить эту болезнь проще и быстрее как раз на «эстетической» стадии, когда еще ничего не болит.

На главные вопросы о симптомах, стадиях и лечении варикоза ответил сердечно-сосудистый хирург Центра флебологии Клиники Екатерининская, врач высшей категории с опытом работы более 15 лет Владимир Бурлаков.

  1. На какие симптомы нужно обратить внимание?


    Ощущение тяжести к концу дня, «сосудистые звездочки», легкая отечность и даже судороги по ночам на начальных стадиях варикоза не всегда мотивируют пациентов обратиться к врачу. Но когда появляются «вздувшиеся» вены в области голени, тогда уже начинается беспокойство и развитие комплексов. Без адекватного лечения заболевание прогрессирует.

  2. Варикоз — это все-таки заболевание?


    Да. Выступающие венозные узелки и телеангиоэктазии, то есть сосудистые сеточки — это лишь первая стадия варикозной болезни ног. Всего их шесть. Уже к четвертой стадии появляются трофические изменения на коже и в подкожно-жировой клетчатке в виде темных пятен и незаживающих дефектов в области голени, а к шестой — формируются открытые язвы. В таком случае вернуть ногам здоровый вид крайне сложно. Более того, запущенная варикозная болезнь может привести к развитию тромбоэмболии легочной артерии вплоть до летального исхода.

  1. Можно ли его игнорировать?


    Нет. Пациенты оттягивают посещение врача-флеболога, начинают самостоятельный прием таблеток и применение мазей. Но надо понимать, что эти меры могут в лучшем случае лишь замедлить ход развития варикоза, но не повернут болезнь вспять и не дадут желаемого эффекта.

  2. Как лечить варикоз?


    Мы собрали в Центре флебологии все современные методы лечения, которые уже доказали свою эффективность. Женщине или мужчине нужно уделить своим ногам всего 1 день, чтобы избавиться от проявлений варикозной болезни. И за этот день мы успеем все — и провести качественное обследование, и устранить проблему. Начинается лечение с консультации врача-флеболога. Следующий этап — УЗИ для оценки венозного кровотока и анализы. После обследования составляется план лечения и обсуждаются все этапы.

    Мы стараемся максимально сокращать период восстановления после вмешательств и сохранить красоту пациентов, поэтому специализируемся на малоинвазивных методиках лечения. К ним относится склеротерапия, которая позволяет без операции с помощью инъекций препарата-склерозанта на ранних стадиях варикоза избавиться от болезни и «стереть» венозные сеточки. Варикозно измененные вены исчезают прямо на глазах во время процедуры.

  3. А если у пациента поздняя стадия?


    Для устранения варикозной болезни мы также применяем эндовазальную лазерную коагуляцию вен (ЭВЛК) и минифлебэктомию, после которых не требуется накладывать швы, и пациенту не придется «выпадать» из своего привычного образа жизни.

    В нашем распоряжении есть двукольцевые лазерные световоды от немецкого производителя Biolitec, которые позволяют безопасно и эффективно выполнять коагуляцию на вене любого диаметра даже в случае запущенной стадии заболевания. Все вмешательства осуществляются через маленькие проколы микрохирургическими инструментами. Уже через час после таких манипуляций пациент может покинуть клинику.

  1. Как проходит реабилитация?


    Специалисты Центра флебологии стараются максимально сокращать период восстановления. Реабилитация после малоинвазивного лечения длится, как правило, 2-3 недели. На протяжении этого периода пациенту следует носить компрессионные чулки, которые поможет подобрать врач-флеболог. Визуально современное компрессионное белье не отличается от обычного. Посещения сауны и бани, приседания с большим весом и другие чрезмерные физические нагрузки придется отложить, а вот количество прогулок на свежем воздухе надо увеличить — врачи рекомендуют сразу после операции идти домой пешком. В остальном образ жизни особо не изменится.

Чтобы избавиться от варикоза и вернуть своим ногам легкость, можно записаться к врачу Центра флебологии по телефону +7 (861) 202-0-202 или через сайт Клиники Екатерининская. Центр флебологии работает 6 дней в неделю, включая субботу.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с лицензией от 21.08.2020 № ЛО-23-01-014758.

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