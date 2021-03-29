Новый Volkswagen Tiguan 2021: игры по-взрослому

Немецкий автопроизводитель Volkswagen обновил свою модель кроссовера Tiguan. Причем, стоит отметить, это касается бестселлера марки в сегменте SUV на российском рынке. А почему стоит отметить? Все достаточно просто. Volkswagen вполне себе мог дождаться смены поколений или протянуть с рестайлингом еще подольше, так как это дополнительные затраты и так далее. Но компания выбрала иной путь: серьезно обновить модель для поддержания высокого спроса на рынке. Такой подход сейчас большая редкость. Как правило, производители пытаются оттянуть историю с обновлением. Естественно, не обратить внимания на новый Tiguan мы не могли. Он действительно новый И это заметно даже без помощи опытного специалиста или пристального взгляда. Передний бампер сделали более агрессивным, добавив спортивных ноток, изменилась решетка радиатора, а капот получил дополнительное ребро жесткости в передней части. Новыми являются также крылья кроссовера и практически полностью — корма. Отдельно отметим оптику нового Volkswagen Tiguan. Сзади — светодиодные динамические огни (как поворотники, так и стоп-сигналы), спереди — современные светодиодные матричные технологии iQ.Light. Именно эта оптика уже зарекомендовала себя как один из лучших образцов на рынке по качеству освещения дорожного полотна и периферийных зон при движении автомобиля. Таким образом, Tiguan получил те самые технологии, которые ранее были доступны только в премиум-классе. И оптикой инженеры Volkswagen не ограничились. Но обо всем по порядку.

Новый задний бампер получил два хромированных фальш-патрубка выхлопной системы, которые также намекают на строптивый нрав кроссовера. Ну и как же не отметить надпись «Tiguan» под логотипом бренда Volkswagen. Тренды автомобильной моды. Куда же без них. Салон нового Volkswagen Tiguan также далек от слова «обновленный». Он практически полностью изменен. Усаживаемся в кресло с уточненными настройками, внушительной боковой поддержкой, современными материалами отделки — и что видим перед собой? Правильно — новую цифровую панель приборов с интегрированным между тахометром и спидометром качественным навигатором, который помог нам не просто по лесу прокатиться, но даже в русле реки выезд обнаружил без проблем.

Сразу в глаза бросается новый руль, который получил иную форму, более удобную и скошенную у основания (под спорт). Кстати, если выбрать топовую комплектацию, то можно получить перфорированное рулевое колесо с сенсорными кнопками. Как говорилось выше, тут очень много от настоящего премиума, что ставит Tiguan уже в один ряд с другими «коллегами» по цеху VAG. В целом «сенсоризации» подверглась вся электроника кроссовера. Это относится к новому экрану мультимедийной системы и к блоку управления климатической системы.

Главный вопрос у читателей, как правило, таков: как едет новинка и отличается ли повадками от предыдущих поколений? И тут есть что отметить. Едет новый Volkswagen Tiguan все так же уверенно. Под капотом у нас 2,0-литровый мотор на 180 лошадиных сил. Есть вариант 150-сильного турбированного агрегата, и на топовой R-Line имеется 220-сильный вариант мотора. В целом, по нашему мнению, 2,0-литровый двигатель на 180 лошадок тут оптимальный вариант. Если говорить о плавности хода, то не стоит забывать, что это — Volkswagen. То есть автомобиль, если можно так выразиться, «упругий». Хотелось бы дать сравнение: упругий, как… но не будем. На асфальте автомобиль устойчив и не подвержен излишним кренам. Вне дорог не валится враскачку и не допускает пробоев подвески.

Отдельно отметим трансмиссию. Уж очень мы опасались, что сюда в паре к мотору установят новый «робот» DQ381 (не в обиду инженерам). Но этого не случилось. Опасались потому, что новое зачастую отпугивает людей, заставляет относиться настороженно. Но тут в паре с мощным мотором стоит коробка DQ500, которую мы знаем по моделям VAG с индексом RS. То есть она не просто проверена временем, но и рассчитана на гораздо большее. Не будет преувеличением, если мы скажем, что это самый надежный «робот» в семействе. Для примера: данный мотор выдает 350 Нм максимального крутящего момента, в то время как коробка рассчитана на 600 Ньютонов. Вот и вся арифметика. Выводы Кто-то скажет, что это очередная ступень в развитии модели. Volkswagen Tiguan повзрослел. И будет прав. Но мы бы хотели добавить и отметить такую его особенность. На наш взгляд, он стал универсальнее в плане использования. Ранее бытовало мнение, что Tiguan — это для семьи. Выехать куда-то с комфортом или привезти кучу всего из супермаркета — это Tiguan. Если хочется пошалить на трассе — то это Golf. А если не терпится и по грязи проехать, и у офиса пощеголять — это Touareg. Но теперь, по сути, новый Tiguan объединяет в себе эти возможности. На трассе с 2,0-литровым мотором скучно точно не будет, динамика отличная. А за городом полный привод вполне справляется со своими обязанностями для такого класса кроссоверов. Выбирать в модельном ряду бренда Volkswagen стало еще сложнее. Но это, наверное, к лучшему для потребителя.